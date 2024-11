PRB JOINT PRÉDALLE ALG : le mortier spécial pour calfeutrement de joints de prédalles et de prémurs

Polyvalence : En plus du calfeutrement des joints entre prédalles et prémurs, ce mortier fibré permet de traiter les fissures passives, de reboucher des saignées et des épaufrures.

Résistance à la fissuration : Sa composition le rend particulièrement résistant et durable dans le temps, tout en garantissant une finition lisse en une seule passe.

Produit allégé : Sa formulation allégée permet une utilisation plus aisée sur les chantiers, réduisant la pénibilité pour les opérateurs.