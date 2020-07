Peinture monocomposante de protection et de décoration pour sols et murs en ciment et béton. Idéal pour protéger et colorer, PRB COLOR SOL s’utilise sur les murs et sols en intérieurs et extérieurs pour des travaux neuf et en rénovation.

Conditionnements : seau de 2,5 kg ou 10 kg

Teintes : nuanciers PRB et RAL.

Famille I – Classe 7b2.