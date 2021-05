La marque française continue d’innover avec le lancement de Biome, nouvelle peinture intérieure biosourcée, labellisée, à empreinte environnementale maîtrisée. Tour d’horizon des qualités de cette nouvelle peinture « verte ».

Biome intègre une résine alkyde biosourcée à 97%, issue de la valorisation des déchets agricoles et sylvicoles, provenant de différentes régions françaises et européennes. Renouvelables et inépuisables, ces ressources végétales permettent à Tollens de maîtriser son empreinte environnementale.



La peinture est made in France, comme toutes les peintures Tollens, fabriquées et certifiées dans les usines françaises du groupe. Elle est conditionnée dans un emballage recyclé et recyclable.

Chez Tollens, 90% des gammes sont labellisées. Le groupe répond aux normes les plus exigeantes et continue à fabriquer de nouvelles générations de peintures plus respectueuses de l’environnement.



Elaborée par les laboratoires de Recherche et Développement du groupe, Biome répond aux normes les plus exigeantes, notamment celles concernant les labels européens et les écolabels :



Label écologique de l’Union Européenne, établi en 1992, l’Ecolabel est administré par le CUELE (Comité de l’Union Européenne pour le Label Écologique). En plus des exigences environnementales, l’Écolabel implique le respect de normes de qualité optimales. Ce sont des organismes indépendants qui analysent les produits Écolabel.



Le concept de construction HQE - Haute Qualité Environnementale - a pour but de limiter à court et long termes les impacts environnementaux d'une construction ou réhabilitation sur l'extérieur, tout en assurant aux personnes qui vivent à l'intérieur des conditions de vie saines et confortables. La peinture Biome est recommandée pour les chantiers HQE.



Les C.O.V, Composés Organiques Volatils sont des substances chimiques, naturelles ou de synthèse, qui s’évaporent dans l’atmosphère, participent à l’effet de serre et concourent à la modification de la couche d’ozone avec des conséquences sur l’écosystème et la santé. Biome présente de faibles émissions de COV, c’est-à-dire qu’elle émet très peu de composés organiques volatils, et préserve ainsi la couche d’ozone.



REKUPO est un système de collectes gratuites de tous les déchets chimiques acryliques et solvantés en magasins Tollens : peintures, vernis, lasures, décapants, enduits, colles et mastics.



Tollens a décidé d’apporter à ses clients cette solution gratuite de collecte des déchets de peinture, anticipant ainsi la réglementation sur la reprise des déchets de chantier en 2022.



Biome offre un excellent confort de glisse à l’application. La peinture présente une bonne opacité et une blancheur durable pour un résultat à la finition irréprochable.

Coloris : blanc et teintes pastel du nuancier Cromology.