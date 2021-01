LA PLAQUE DE PLATRE DE TOUTES LES SITUATIONS MEME LES PLUS HUMIDES



Fruit de trois années de Recherche & Développement et de nombreux tests, PREGY™ WAB associe un parement non-cartonné orange à un cœur spécialement formulé. Particulièrement innovante, exclusive, elle possède des caractéristiques uniques de comportement en conditions humides (absorption à l'eau très faible - moins de 3% - un record dans ce domaine,,résistances mécaniques élevées, et une très faible variation dimensionnelle compatibles tant avec la pose de carrelage qu'avec tout autre type de finition, notamment la peinture).

Initialement destinée aux locaux classés EB + C (cuisines collectives courantes, douches individuelles à usage collectif, vestiaires collectifs, salles d'eau individuelles avec jet hydro massant, laveries collectives) mais aussi à certains locaux classés EC (douches collectives, sanitaires accessibles au public), la PREGY™ WAB étend désormais ses domaines d'application à tous les locaux EC. Des cuisines aux laveries industrielles en passant par les centres aquatiques, les centres de balnéothérapie (hammam, thalasso) ou, encore, les piscines (hormis les parois du bassin), c'est dans les bâtiments très humides que la plaque de plâtre PREGY™WAB est dans son élément.

Ainsi, sa conception ultra innovante a su être exploitée au fil de ses mises en œuvre sur différents chantiers référence comme la piscine des Gorguettes à Cassis (13). Aujourd'hui, ses possibilités de mise en œuvre évolutive et sa couleur spécifique et identifiable lui permettent de se placer au rang de référence auprès des professionnels en matière de cloison, de contre- cloison et de plafond * en milieux humides.

*Plafonds uniquement dans les locaux visés par l'avis technique.



Afin de réaliser le doublage des murs des locaux humides et très humides, l'entreprise plaquiste Isolbat, a proposé d'utiliser le système complet PRÉGYWAB de Lafarge Plâtres. Les plaques de plâtre PRÉGYWAB ont donc été prescrites pour équiper vestiaires, douches collectives et toilettes (locaux classés EB + c) ainsi que dans l'enceinte (local classé EC) de la piscine des Gorguettes.

Ainsi, 420 m2 de plaques de plâtre PRÉGYWAB avec système complet pour grande hauteur (6 m) sont posés en contre-cloison mur extérieur dans l'enceinte de la piscine (locaux classés EC) et 300 m2 de plaques avec système complet PRÉGYWAB en doublage mur extérieur dans les vestiaires, douches collectives et toilettes (locaux classés EB+c).





DES PERFORMANCES TECHNIQUES INNOVANTES POUR UNE ETANCHEITE A TOUTE EPREUVE



La complémentarité d'un plâtre innovant et d'un parement composite offre à la plaque PREGY™ WAB un comportement à l'eau jamais atteint par une plaque de plâtre même hydrofugée, à savoir, plus d'étanchéité à la pénétration de l'eau liquide à travers le parement, moins d'absorption d'eau par le cœur, stabilité des performances mécaniques après humidification.



La plaque PREGY™ WAB a passé avec succès une large batterie de tests afin d'évaluer et de confirmer l'ensemble de ses performances :



• absorption de l'eau très faible

- absorption d'eau en surface après 2 heures : < 100 gr/m² au lieu des 160 à 800 gr/m² pour les plaques ciment

- reprise d'eau par immersion complète durant 2 heures : moins de 3% contre 15% pour les plaques ciment

• résistance à la moisissure élevée (test ASTM D 13 73) : résultat 10/10



• caractéristiques mécaniques peu sensibles aux variations d'hygrométrie : la plaque PREGY™ WAB retrouve ses performances mécaniques initiales après immersion et séchage (moins de 10% de perte de raideur, résistance à rupture inchangée).

• haute dureté superficielle : le billage de la plaque PREGY™ WAB est inférieur à

15 mm équivalent à celui de la plupart des plaques de ciment.



• grande rigidité : à hauteur et ossature identiques, la raideur des cloisons équipées de plaques PREGY™ WAB est équivalente à celle que procure une plaque de ciment.



• variations dimensionnelles très faibles (0,24 mm/m de longueur) autorisant une distance entre joints de fractionnement égale à celle des plaques standard (25 m) au lieu de 8 à 12 m pour les plaques ciment.



Un système complet avec une mise en œuvre standard



Légère, facile à couper, à visser et à jointoyer, PREGY™ WAB se met en œuvre comme une plaque de plâtre traditionnelle et s'intègre dans un système complet incluant des profilés et vis PREGY™ WAB à protection renforcée contre la corrosion, un enduit et une bande à joint spécifiques présentant le même comportement à l'eau que la plaque. La technique traditionnelle de pose du système PREGY™ WAB permet aux professionnels de gagner du temps tout en simplifiant l'organisation de leurs chantiers.



DES CHANTIERS D'EXCEPTION



Dès 2008, la plaque PRÉGYWAB est posée dans tous les locaux EB+C, et les cuisines et douches collectives classées EC. Aujourd'hui, ses domaines d'application se multiplient et elle entre dans les piscines, comme celle des Gorguettes*. Dans ce cadre, Lafarge Plâtres a fait une déclaration spéciale auprès de ses assureurs, reçu l'accord du bureau de contrôle Véritas et du maître d'ouvrage ainsi que le soutien de l'architecte et de la ville de Cassis. Ce chantier sera le pilote d'autres chantiers de ce type au travers desquels Lafarge Plâtres souhaite mettre en avant, avec le soutien et la garantie de son assureur, les performances du système PRÉGYWAB pour répondre aux contraintes techniques des locaux très humides.



* Communiqué de presse Piscine des Gorguettes et références chantiers disponibles sur simple demande auprès du service de presse.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



A propos de Lafarge Plâtres en France

Entreprise centenaire et filiale à 100% du Groupe Lafarge, Lafarge Plâtres occupe une position de premier plan en répondant à toutes les exigences de la construction neuve et de la réhabilitation pour l'enveloppe intérieure des bâtiments.

L'offre produits, l'une des plus larges du marché, permet de satisfaire les besoins de partition verticale ou horizontale, d'isolation thermique et acoustique, de protection incendie, de décoration et d'aménagement de tous locaux et ce, dans tous les cas d'exigence réglementaire.

La société, qui emploie 1 400 personnes, a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires proche de 500 M€ à partir d'une vingtaine de sites industriels en France.

www.lafarge-platres.fr



A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre. Avec 78 000 collaborateurs dans 78 pays, le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 15,9 milliards d'euros.

En 2010, pour la sixième année consécutive, Lafarge est répertorié dans la liste des 100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale. Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site Internet : www.lafarge.com.

