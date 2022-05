Presto Linea : 7 nouvelles finitions pour vos designs d’intérieur Communiqué | 25.05.22

Ce robinet de lavabo à déclenchement automatique tout intégré est l'un de nos produits phare de cette année. Son design élégant et épuré permet d'ajouter une touche tendance à vos sanitaires. Au-delà de sa finition chromée classique, le Linea se décline également en finitions inox brossé, or brossé, cuivre brossé, black chrome et noir mat pour faciliter l'association avec les autres éléments et objets décoratifs choisis pour mettre en valeur vos sanitaires.