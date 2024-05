Explorez le nuancier de référence Tarkett : revêtements de sols, murs et d’escaliers pour repenser vos espaces !

Nuancier de référence

Découvrez la nouvelle gamme de vinyle hétérogène de Tarkett dédiée au secteur de la santé, du 3ème âge et de l’éducation. Les nouvelles collections offrent une sélection de plus de 150 designs tendance à la finition mate pour façonner des espaces à la fois esthétiques et fonctionnels. Laissez parler votre créativité avec des décors XXL et plus de 1000 combinaisons possibles pour vos sols, murs et escaliers.

Performance technique et acoustique

La gamme en vinyle hétérogène est sans phtalates et a spécialement été conçue pour résister à un trafic intense et aux charges lourdes. Dotées d’une réduction acoustique de premier ordre et d’une faible sonorité à la marche permettant de créer des espaces confortables dans tous les établissements, les collections hétérogènes en vinyle de Tarkett possèdent un traitement de surface hybride tout-en-un Tektanium® pour faciliter l’entretien, le nettoyage et résister aux taches.

Pour un avenir plus durable

Avec des revêtements de sols fabriqués en France et recyclables via le programme de recyclage Restart® de Tarkett, assurez-vous de créer des environnements intérieurs sains tout en réduisant les émissions de carbone. Certaines collections contiennent jusqu’à 29 % de contenu recyclé et participent à la réduction des déchets et des émissions de carbone. Découvrez également le profil Genius en pose libre sans colle, rapide à installer et plus facile à recycler.

Préparez-vous à expérimenter une nouvelle conception de création avec la gamme de revêtements de sol hétérogènes Tarkett, spécialement dédiée aux secteurs de la santé, de l'éducation et du grand-âge.

