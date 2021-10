Barres PMR Virucides PRESTO

L’accessibilité des PMR (Personnes à mobilité réduite) passe entre autres par la pose de barres de maintien et de relevage, favorisant l’usage des sanitaires. Parce que l’autonomie est indispensable, surtout en période de pandémie, le groupe PRESTO innove en renforçant la sécurité de ses barres, en intégrant dans son processus, la pose d’un film virucide Coversafe™.

Réduire les risques de contamination !

Notre gamme de barres virucides a pour objectif de rendre plus sûrs les environnements qui nous entourent contre les risques microbiens.

Selon les études, 70 à 90% des infections nosocomiales se font de manière manuportée. Participons ensemble à la réduction drastique des transmissions manuportées de virus et bactéries dans les ERP !

Les bénéfices

Nos barres virucides sont couvertes d’un film adhésif COVERSAFE™ aux nombreux avantages :

Assure une triple protection en continu : virus (dont coronavirus), bactéries, germes et moisissures

Action efficace et opérationnelle rapidement (ex sur le Coronavirus SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19) : destruction de 96% du virus en 1h, et plus de 99,9% en 24h)

Protection stable et permanente, durable (testée et validée pendant 4 ans, sans perte d’efficacité)

Technologie naturelle PYLOTE :

Sans aucun danger pour la peau, usage en toute sécurité

Testée et validée par des laboratoires certifiés

En toute discrétion :

Film fin et transparent / Aspect mat

Retrait sans trace (en cas de besoin) / Remplacement de film possible

Facilité d’entretien :

Compatible avec les produits ménagers usuels (savon, gel, désinfectant)

Sans dégradation de l’activité anti-microbienne, efficacité continue

Efficacité anti-microbienne :

Notre film virucide COVERSAFE™ lutte contre les microbes

Action virucide de la technologie PYLOTE / FILM COVERSAFE™ :

Épaisseur totale (hors protecteur) : 0,14mm

Le principe = intégrer des petites billes de céramique de 2 micro-mètres sur le film, permettant de tuer les bactéries et virus grâce à une réaction catalytique entre l’humidité de l’air et la surface contenant les microsphères.



Ces billes minérales agissent comme un catalyseur provoquant une décontamination microbienne des surfaces et une protection continue et stable contre les contaminations microbiennes d’un très haut niveau de sécurité, d’efficacité et d’hygiène pendant toute la durée d’utilisation.

Publics :

La gamme PMR virucide garantit l’accessibilité en toute sécurité à tous les usagers : jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées, actifs, dans tous les ERP :

Bâtiments culturels / Bâtiments tertiaires / Hôtellerie de plein air

Établissements de santé / Etablissements scolaires /Etablissements sportifs et de loisirs

Lieux de grand passage

Pour en savoir plus exit_to_app