PRESTO LINEA : le robinet de lavabo mural électronique

Le PRESTO LINEA mural est un robinet électronique PRESTO conçu et testé pour un usage intensif. Son déclenchement sans contact facilite l’utilisation des robinets aux personnes à mobilité réduite, enfants et personnes âgées. A l’heure du « tout sans contact », le PRESTO LINEA permet de sécuriser au maximum les sanitaires pour éviter le transfert de bactéries ou virus.

Un robinet adapté aux bâtiments tertiaires

La gamme PRESTO LINEA® a été pensée pour résister à une utilisation quotidienne et intensive, adaptée aux bâtiments recevant du public tels que les aéroports, les stades, les lieux de spectacles, hôtels et restaurants, centres commerciaux et bureaux. Il répond aux exigences d’hygiène, de confort et d’accessibilité en garantissant les économies d’eau et l’endurance au fil du temps. Grâce à sa saillie longue de 200mm, ce robinet s’accorde parfaitement avec des vasques larges ou des vasques posées.



La gamme LINEA offre un choix de produits simples ou mitigeurs avec des versions à installer en applique ou en traversée de cloison. Plusieurs débits et alimentations sont proposés.

L’hygiène au cœur des préoccupations

Afin de garantir l’hygiène tout au long de la présence dans les sanitaires, la gamme LINEA se déclenche sans contact manuel à l’approche de la main sous le robinet. Un rinçage automatique a lieu pendant 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation pour purger régulièrement le réseau d’eau et ainsi éviter l’eau stagnante responsable du développement bactérien ainsi et de la remontée d’odeurs déplaisantes. Pour plus de flexibilité, l’activation, la fréquence et la durée de ce rinçage sont modifiables via l’application PRESTOCOM. Son corps en laiton résiste également aux chocs thermiques jusqu’à 75°C.

L’accessibilité pour tous

Avec son déclenchement sans contact, nul besoin d’appuyer ou d’exercer une force quelconque sur le robinet. Son activation est sans effort grâce à sa cellule infrarouge, le rendant facilement utilisable par les personnes à mobilité réduite, enfants et personnes âgées.

Limiter le vandalisme : une devise PRESTO

Avec son corps en laiton, la gamme LINEA est dédiée aux établissements publics qui font face à une utilisation intensive. Pour limiter l’accès aux pièces sensibles du robinet, toutes les pièces sont intégrées dans le corps de celui-ci (pile, cellule et électrovanne). L’accès aux composants de maintenance ne peut être réalisé qu’en dévissant une vis invisible avec un outil adapté. Afin d’éviter les actes mal intentionnés de blocage de la cellule en position « ouverte » avec un objet placé devant, un temps de sécurité d’écoulement - autrement appelé système antiblocage - est paramétré à 30 secondes de détection et modifiable par le gestionnaire. Autrement dit, après 30 secondes continues de détection, l’eau s’arrête et l’utilisateur doit retirer ses mains (ou objet placé) de la zone de détection, puis les y remettre pour réactiver l’écoulement.

Économiser l’eau potable et accéder aux certifications bâtiments

Grâce à une fermeture automatique au retrait des mains, l’eau s’écoule uniquement pendant le lavage et le rinçage, évitant ainsi les secondes habituellement gaspillées pendant l’étape du savonnage.

En comparaison au marché résidentiel, un débit régulé à 3l/min consomme beaucoup moins qu’un robinet qu’on retrouve dans nos maisons. Pour des économies d’eau encore plus importantes et pour accéder plus facilement aux certifications bâtiments comme le LEED, BREEAM ou HQE, des versions avec un débit de 1,9l/min sont proposées.



Afin de préserver au mieux toutes les qualités de l’eau potable distribuée dans nos robinets, la gamme LINEA offre également des versions alternatives avec du laiton sans plomb pour une meilleure qualité d’eau potable et une meilleure résistance à la corrosion et à la dézincification.

Un design intemporel et personnalisable

Avec sa forme tubulaire intemporelle, la gamme LINEA s’intègre facilement dans tous les environnements et types de bâtiments. Il est possible de personnaliser son robinet avec un marquage laser, des paramètres spécifiques ou encore des finitions variées.

Une installation et maintenance facilitée

Les versions tout intégrées de la gamme offrent une installation rapide et facile pour tous les gestionnaires. Les composants sont entièrement intégrés dans le corps du robinet (pile, cellule et électrovanne). Des vannes d’arrêts sont accessibles par l’avant du robinet sans démonter le corps. Également disponibles en traversée de cloison, ces variantes offrent un guidage optimisé, renforcé et sécurisé dans le mur qui protègent à la fois les flexibles et les câbles d’alimentation secteur. Aucune pièce mis à part les flexibles et robinets d’arrêt ne sont à fixer derrière la cloison pour permettre plus d’espace dans la gaine technique et un gain de temps d’installation considérable.

Une rosace de finition est fournie pour assurer une finition parfaite à l’installation.

L’accès aux composants de maintenance se fait par l’avant du robinet grâce à une vis invisible et imperdable.

