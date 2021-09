Une nouvelle application Hitachi est disponible pour les codes alarmes : airCloud Alarm Code

airCloud Alarm Code est une application destinée à aider les partenaires installateurs et mainteneurs à effectuer un diagnostic rapide et correct des produits Hitachi Cooling & Heating installés. Développée en Europe, airCloud Alarm Code constitue une application web progressive très facile à utiliser. Elle représente aussi un pas de plus dans la quête d'excellence de la marque, côté services.

Au service de l’efficacité Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, en tant que fabricant mondial de pompes à chaleur, a développé pour ses partenaires mainteneurs et installateurs un outil qui facilite le travail de diagnostic et de résolution des codes erreurs pouvant apparaître sur les produits Hitachi Cooling & Heating. Soufian Abderrahman, Directeur du Service Clients Europe chez Johnson Controls - Hitachi explique : « C’est un outil qui permet de gagner du temps, tout en contribuant à fournir un service de haute qualité pour nos clients. » airCloud Alarm Code est une initiative au niveau Europe de l'équipe Service Clients, développée par l'équipe informatique et basée sur la nouvelle technologie appelée application web progressive. Grâce à cette technologie, l'utilisateur doit simplement télécharger une première fois l'application web depuis le navigateur, puis le contenu de l'outil se met à jour automatiquement à chaque fois qu'il se connecte. Grâce à cette technologie, il est inutile de faire des mises à jour dans l'outil, comme cela est le cas pour la plupart des applications traditionnelles.



Un autre avantage de l'utilisation de cette technologie est le fait que tout le monde puisse accéder à la plateforme, quel que soit l'appareil (mobile, tablette, PC), sans que cela dépende du système (Windows, MAC, etc.), car il s'agit d'un site web, il n'est donc pas requis de télécharger une application. Un outil complet airCloud Alarm Code est disponible en français, anglais, allemand, italien et espagnol. C'est un outil très pratique pour les techniciens, car en quelques étapes seulement, ils ont accès au bon diagnostic. Pour chaque code alarme, ils retrouvent une description complète qui peut être facilement partagée et même téléchargée en format PDF, avec toutes les informations dont ils ont besoin. La sélection de la langue détermine les informations chargées depuis la plateforme, en fonction de la gamme de produits du pays. Le design de la plateforme est à l’image Hitachi Cooling & Heating, facilement reconnaissable par ses clients, et alignée avec tous les autres outils en ligne de la marque.



Enfin, à travers cet outil, des ressources supplémentaires sont disponibles. Il existe notamment un accès rapide à Hi-Parts, la plateforme dédiée aux pièces détachées Hitachi Cooling & Heating, ou encore un accès aux vidéos « The Solvers », qui illustrent de manière pratique comment résoudre les codes erreurs.



Avec cette nouvelle plateforme, Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning continue d'exploiter les nouvelles technologies pour offrir de nouveaux outils qui facilitent la vie de ses clients et partenaires.



Retrouvez la nouvelle application AirCloud Alarm Code ici. Pour en savoir plus exit_to_app