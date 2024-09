MONDIAL DU BÂTIMENT : une édition 2024 engagée durablement

La responsabilité de l’exemplarité

Le secteur du bâtiment et de la construction est un contributeur majeur aux émissions de CO 2 (145 millions de tonnes par an en France). Premier émetteur de CO 2 , ex aequo avec les transports, le secteur est donc absolument prioritaire dans la réussite de la décarbonation du pays. Conscient des défis à relever collectivement, le Mondial du Bâtiment a mis en place, en 2022, une stratégie volontaire afin de s’inscrire dans cette démarche. C’est un enjeu de taille pour un salon de cette envergure. L’édition 2024 franchit un cap supplémentaire en initiant de nouvelles mesures vertueuses et en se fixant des objectifs ambitieux. Pour cela, l’organisation souhaite montrer l’exemple et sensibilise toutes ses parties-prenantes sur la nécessité de ces enjeux, exposants, visiteurs, partenaires et équipes.

Les enseignements de 2022

Le Mondial du Bâtiment, a établi lors de l’édition 2022, un état des lieux concret pour évaluer l’impact réel de la manifestation, dans une démarche de transparence qui s’appuie sur des indicateurs mesurables. Pour permettre de cibler les améliorations à mettre en place dans le cadre de l’édition 2024, trois postes prioritaires ont été étudiés pour connaitre les ordres de grandeur véritables des émissions :

Les déplacements des exposants et visiteurs : ils ont représenté 81 % de l’empreinte carbone. Les déplacements des seuls visiteurs recouvraient 51 % des émissions du bilan global. 86 % des visiteurs et 57 % des exposants venaient de France. Il a été estimé que 14 % des émissions étaient liées à l'usage de la voiture.

: ils ont représenté 81 % de l’empreinte carbone. Les déplacements des seuls visiteurs recouvraient 51 % des émissions du bilan global. 86 % des visiteurs et 57 % des exposants venaient de France. Il a été estimé que 14 % des émissions étaient liées à l'usage de la voiture. Intrants : il s’agit des achats de biens et services nécessaires à l’installation et au fonctionnement du salon : matériel loué aux exposants, matériel des zones communes, stands, hôtels et repas des visiteurs et exposants. En 2022, ils ont suscité 17 % du bilan carbone et 56 % étaient liés aux stands et 13 % au matériel loué aux exposants.

: il s’agit des achats de biens et services nécessaires à l’installation et au fonctionnement du salon : matériel loué aux exposants, matériel des zones communes, stands, hôtels et repas des visiteurs et exposants. En 2022, ils ont suscité 17 % du bilan carbone et 56 % étaient liés aux stands et 13 % au matériel loué aux exposants. Déchets générés : les quantités de déchets en 2022 ont été estimées à 589 tonnes, dont 99 % sont des ordures ménagères en mélange, du bois, de la moquette, des catalogues, des cartons.

Les actions mises en place pour l’édition 2024

Partant de ces constats, le Mondial du Bâtiment 2024, poursuit son action et va plus loin dans la décarbonation de l’évènement en mettant en place différents dispositifs sur les trois axes d’amélioration identifiés.

→ Déplacements des exposants et visiteurs

Organisation et financement de transports groupés : mise à disposition d’un dispositif de bus dans un rayon de 300 km autour de Paris et de voyages en train pour les déplacements des visiteurs.

Mise en place d’un dispositif inédit de co-voiturage via la plateforme covoiturage.mondialdubatiment.com où les visiteurs pourront proposer des trajets ou réserver un covoiturage pour se rendre au Mondial du Bâtiment le jour de leur choix.

Promotion des modes de transport à énergie décarbonée et mobilités douces, tels que le train, le métro ou le tramway.

Optimisation de la logistique de montage pour grouper les flux liés au transport des stands et matériels d’exposition.

→ Intrants

Suppression de la moquette dans la plupart des allées et des Pavillons. Cette mesure permettrait potentiellement de réaliser 24 tonnes d’économies de moquette.

Établissement de cinq tailles de stand seulement, dont le maximum est de 99 m 2 par société exposante, pour mettre fin aux espaces d’exposition démesurés.

par société exposante, pour mettre fin aux espaces d’exposition démesurés. Promotion des stands éco-responsables proposés par l’organisation. La moitié des exposants a opté pour ces derniers. Les matériaux utilisés sont recyclés (moquettes, revêtement de cloisons, signalétique...), valorisés (bois) et réutilisés (cloisons, ampoules LED, portes, mobilier). Les espaces d’accueil sont par ailleurs fabriqués en bois labellisé « Bois de France ».

Valorisation d’une restauration responsable, c’est-à-dire élaborée avec des produits locaux et de saison.

→ Déchets générés par le salon

Optimisation du tri des déchets et du taux de valorisation, en partenariat avec RE UP

Circularité encouragée

Réemploi optimisé des matériaux et des décors

La décarbonation au programme du Mondial du Bâtiment

Le sujet de la décarbonation sera évidemment à l’honneur des quatre jours du Mondial du Bâtiment à travers les conférences, les espaces de prises de paroles, sans oublier les Awards de l’Innovation pour lesquels la décarbonation et la démarche RSE ont été des critères particulièrement valorisés au cours des délibérations des jurys.

Par ailleurs, un prix du public sera décerné à l’exposant le plus éco-responsable pendant le salon.

→ Des événements inédits

Climate Sense (extérieur du Pavillon 1)

BATIMAT accueillera le Climate Sense, une expérience immersive unique imaginée par Christian Clot, explorateur-chercheur, Fondateur et CEO du Human Adaptation Institute. Il s’agit d’une chambre climatique conçue pour simuler un espace et des situations de vie permettant de se rendre compte des réalités d’une vie à +50°C.

Les visiteurs, plongés durant 30 minutes dans ces conditions, peuvent ainsi appréhender concrètement les impacts des climats extrêmes sur le corps et la santé humaine, les organisations sociales et la planète. Une série de « bulles explicatives » accompagnent le dispositif pour apporter des éléments de compréhension et des pistes de réflexion.

L’art des déchets (Pavillon 1 – Près de l’Arena principale)

Le salon BATIMAT exposera une sélection d'œuvres d'art réalisées à partir d'éléments recyclés de certaines entreprises exposantes. Cette initiative va, non seulement, enrichir la scénographie du salon, mais est aussi une manière de valoriser le recyclage et la durabilité. Car les déchets peuvent avoir mille vies, et certains artistes l’ont bien compris. L’exposition montrera des pièces de la galerie Sabrina Lucas, à Nantes, spécialisée dans le conseil, l'accompagnement et la production d'œuvres d'art sur-mesure pour les industries, en utilisant leurs propres déchets. Cette démarche peut s’inscrire dans la stratégie de décarbonation de nombreuses sociétés, en impliquant et valorisant le travail des employés d’une part, et en offrant aux artistes l’accès à des matériaux parfois couteux, comme l’acier ou le bois d’autre part.

En outre, la réalisation d'une œuvre d'art en entreprise est défiscalisable. Elle permet de déduire de leurs impôts jusqu’à 60 % des dépenses liées à cet investissement, et elle s’intègre dans la politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE). A retrouver dans le Pavillon 1 près de l’Arena Principale.

Les ateliers Dorémi

Dorémi, entreprise de l'économie sociale et solidaire et organisme de formation certifié Qualiopi, proposera 20 ateliers de mise en pratique autour de la rénovation performante des maisons individuelles. Sur un stand de 60 m2 équipé de 2 plateaux techniques et d’une matériauthèque, les visiteurs pourront y appréhender de manière globale la rénovation énergétique : système de ventilation double-flux, confort d’été et d’hiver, étanchéité à l’air, migration de vapeur d’eau, toiture... À retrouver au Pavillon 1 sur l’espace RENODAYS by BATIMAT.

La Fresque de la précarité énergétique (Stand H1-L10)

Du lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre – à 10h et 14h : Fresque de la précarité énergétique. Cet atelier collaboratif d’1h30 mixe jeu de société et carte mentale pour mieux mesurer l’ampleur de ce phénomène et comprendre les enjeux liés à ce fléau qui touche des millions de Français. L’atelier met en lumière les nombreux acteurs impliqués et les solutions et leviers d’action qui peuvent être mis en œuvre avec la contribution de chacun. Sur inscription.

La Fresque de la construction (Stand H1-P107)

Du lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre – à 10h et 15h : Fresque de la construction. 8 sessions de découverte quizz 20 minutes de cet atelier collaboratif auront lieu chaque jour. Cette fresque permet de saisir de manière ludique les enjeux environnementaux et sociaux liés au secteur de la construction autour de 5 thématiques essentielles : les besoins, l’urbanisme, la conception, la construction, l’utilisation et leurs conséquences. Inscription directement sur le stand.

→ De nombreuses prises de parole

Sur BATIMAT (quelques exemples)

Lundi 30 septembre de 11h à 12h30 - Batitalks « Comment faire rimer "sortie de crise" et nouvelles opportunités économiques ? » sur l’Agora 1

Lundi 30 septembre de 14h à 14h45 - Expert’s Corner « Réussir la rénovation énergétique des bâtiments : le rôle pivot de la mission de maîtrise d’œuvre » sur l’Arena Principale.

Lundi 30 septembre de 15h30 à 16h30 - « Concevoir une opération en matériaux biosourcés à coût maîtrisé : retours d'expérience et méthodologie », conférence proposée par Ekopolis sur l’Agora 1

Mardi 1er octobre de 14h à 15h - Renotalks « Du silo à l’ilôt, la rénovation au cœur des territoires » sur l’Agora 1

Mardi 1er octobre de 15h30 à 17h - Colloque « Réussir la transition vers le hors site » sur l’Agora 1 Mercredi 2 octobre de 12h à 13h15 - Campus « Solutions techniques pour réaliser des constructions environnementales » sur l’Arena Principale

Mercredi 2 octobre de 15h30 à 17h - Colloque « Economie circulaire dans le bâtiment : point d’étape, défis et perspectives » sur l’Agora 1

Sur INTERCLIMA (quelques exemples)

Lundi 30 septembre à 15h55 : Conférence sur « les chaudières biomasse solutions de rénovation efficaces et décarbonées » d’Uniclima et du Syndicat français des chaudiéristes biomasse (SFCB) sur le Forum Interclima.

Lundi 30 septembre de 17h à 18h : Conférence de la Filière gaz sur « les enjeux de la décarbonation, performance énergétique et impact sur le pouvoir d’achat des Français », Forum Interclima.

Mardi 1er octobre de 9h45 à 11h45: « Le tertiaire au défi du climat : évolution ou révolution pour l’ingénierie ? », conférence du Pôle Habitat de la FFB, dans l’Espace Expériences & Tertiaire.

Mercredi 2 octobre de 9h45 à 11h45: « 2035, bâtiments du futur : quelles énergies, quels systèmes, quels usages ? », conférence du CINOV, Forum Interclima..

Mercredi 2 octobre de 10h à 12h: « Diversifiez et développez votre activité avec la géothermie dans le tertiaire », conférence de l’Association des professionnels de la géothermie, sur le Forum Interclima. Mercredi 2 octobre de 15h55 à 16h55: conférence de l’AFPAC, forum Interclima pour « Tout savoir sur les pompes à chaleur en logements collectifs : des guides et des outils »

Mercredi 2 octobre à 17h : conférence sur la chaleur solaire par Socol, Enerplan et Uniclima, Forum Interclima.

Sur IDEOBAIN (quelques exemples)

Lundi 30 septembre de 11h à 11h45 et Mercredi 2 octobre de 15h à 15h45 : Atelier pratique : Les solutions de la douche «zéro ressaut. A quoi on est tenu dans le neuf ? – Un point sur la réglementation et témoignages de deux industriels.

Lundi 30 septembre de 15h à 15h45 et Jeudi 3 octobre de 15h à 15h45 : Table ronde : économies d’eau. Où en sommes-nous en 2024 ?

Mardi 1er octobre de 11h à 11h45 : Table ronde : les bonnes pratiques en affichage environnementale

Mercredi 2 octobre de 11h à 11h45 : Table ronde : l’adaptation du logement/MaPrim’Adapt animée par le Club de l’Amélioration de l’Habitat

Mobilisé dans une démarche pragmatique et transparente, le Mondial du Bâtiment et RX, signataire du Climate Pledget et du Net Zero Carbon Events, continueront à effectuer et à communiquer leurs actions en faveur de la réduction de leur empreinte carbone. L’engagement est pris d’atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2040 et de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

→ BATIMAT soutient le Téléthon

BATIMAT est partenaire de la première édition du "Téléthon de la Filière du Bâtiment", qui sera organisé le jeudi 28 novembre 2024, au stade Emile Anthoine, au pied de la Tour Eiffel. Objectif : courir et bouger au profit de l’AFM-Téléthon et notamment de son Institut de Myologie, centre d’expertise dédié à la science et à la médecine du muscle et de ses maladies. Les fonds récoltés serviront, notamment à ouvrir un nouveau bâtiment au sein de l’hôpital de la Salpêtrière.

Le salon BATIMAT, qui ouvrira ses portes du 30 septembre au 3 octobre prochain, mettra à disposition du Téléthon, un stand pour lui permettre de présenter la démarche, accueillir les candidats et participer à différents moments clés tels que des prises de parole dans le programme de conférences et le programme d’émissions réalisées par Bati-Radio.

