PROFILS SYSTEMES obtient la certification environnementale ISO 14001

Profils Systèmes, régulièrement récompensée pour ses innovations et le design de ses menuiseries aluminium, est nominée deux fois aux Trophées de l’innovation du salon EquipBaie 2016 (15 au 18 novembre 2016, Paris Porte de Versailles). Découvrez sans plus attendre les deux solutions innovantes présentées par Profils Systèmes et retenues parmi plus de 61 candidatures.