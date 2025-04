Frédéric Da Silva nommé technico-commercial chez Profils Systèmes

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du bâtiment, notamment dans la vente BtB et le développement commercial, Frédéric Da Silva vient renforcer le maillage territorial de Profils Systèmes. Il aura pour mission de développer et fidéliser le réseau de partenaires fabricants de menuiseries aluminium (BtB et BtC), ainsi que les acteurs du secteur tertiaire.

Une couverture étendue sur 10 départements

Basé en Rhône-Alpes, Frédéric Da Silva interviendra sur les départements suivants :

Ain (01), Hautes-Alpes (05), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73) et Haute-Savoie (74).

Un professionnel reconnu dans le secteur bâtiment et quincaillerie

Diplômé d’une formation commerciale, Frédéric Da Silva possède une solide connaissance des circuits de distribution dans le bâtiment. Il a notamment exercé pendant dix ans comme Directeur Général Adjoint d’une enseigne de bricolage dans l’Allier et en Saône-et-Loire, avant de passer 18 ans chez Chapier Foussier, où il s’est spécialisé dans la quincaillerie pour la menuiserie. Pendant huit ans, il y a également assumé des fonctions de management en tant que Chef de Secteur.

Un nouvel élan chez un gammiste reconnu

Ce poste chez Profils Systèmes marque sa première expérience chez un gammiste aluminium, un nouveau challenge qu’il aborde avec enthousiasme et engagement. Apprécié pour son dynamisme, sa proximité terrain et sa maîtrise technique, Frédéric Da Silva entend contribuer pleinement à la croissance de l’entreprise en région Rhône-Alpes.

Son arrivée s’inscrit dans la stratégie de Profils Systèmes, entreprise engagée dans l’innovation, la performance industrielle et une démarche éco-responsable. L’industriel se distingue également par une offre produits complète, alliant design, performance thermique et qualité de fabrication française.



