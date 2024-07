PROFILS SYSTÈMES dévoile ses nouvelles infrastructures à ses clients et partenaires lors d'une Journée Portes Ouvertes à Baillargues

La star de la journée était sans conteste la nouvelle presse d’extrusion aluminium de 2500 tonnes à faible empreinte carbone, fruit d'un investissement soutenu par le plan France Relance et la Région Occitanie. Cet équipement innovant permet à Profils Systèmes de doubler ses capacités de filage aluminium pour ses gammes de menuiseries aluminium, destinées aux marchés de l’habitat résidentiel et tertiaire, tout en améliorant la satisfaction de ses clients : menuisiers, installateurs, architectes et prescripteurs. Profils Systèmes entend également tirer parti de ce nouvel équipement pour développer le « commerce direct » hors gamme, à savoir l’extrusion à façon, pour de nombreux secteurs tels que l’industrie, le transport, le tourisme et l’agriculture.



En plus des visites guidées organisées tout au long de la journée, les 400 participants ont pu profiter d’un village Fournisseurs vibrant, où les partenaires de Profils Systèmes ont dévoilé leurs solutions innovantes : des accessoires de menuiseries aluminium (poignées, barrettes, etc.) aux systèmes domotiques, en passant par les logiciels métier et les poudres de laquage.



Dans les showrooms intérieurs et extérieurs de Profils Systèmes, les participants ont également découvert les dernières innovations du gammiste, comme le bardage aluminium intérieur et extérieur Murray®, personnalisable à l’envi, ou encore le coulissant minimaliste Cuzco® avec sa chicane centrale de seulement 22 mm.



L'événement s’est conclu par un cocktail déjeunatoire au cours duquel Aymeric Reinert, Directeur Général de Profils Systèmes, accompagné de Cyrille Mounier, Délégué Général d’Aluminium France, a exprimé sa gratitude envers les partenaires et invités pour leur soutien précieux. Il a rappelé que ces investissements permettront à Profils Systèmes de réduire de 30 % son empreinte carbone et de développer des solutions toujours plus écoresponsables afin de répondre aux enjeux de décarbonisation du bâtiment.

Cette Journée Portes Ouvertes chez Profils Systèmes restera gravée dans les mémoires comme une célébration de l'innovation technologique et de l'engagement durable du leader français de l'industrie aluminium.

Aymeric Reinert, Directeur Général de Profils Systèmes

