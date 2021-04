Avec les beaux jours qui reviennent, une envie pressante de sortir nous taraude après avoir passé l’essentiel de l’hiver chez soi. Dans le contexte actuel encore difficile, sortir prendre l’air avec les précautions nécessaires va permettre de se changer les idées et de respirer un peu.

Nuki, un allié de choix pour prendre l'air

Avec la Nuki Smart Lock 2.0 quand on sort se promener, faire du sport ou courir, plus la peine de penser aux clefs ou de s’encombrer avec un trousseau. La porte s’ouvre simplement avec le smartphone, en Bluetooth ou en WiFi avec le Nuki Bridge, ce qui permet d'actionner la serrure depuis n’importe quel endroit.



Avec le Nuki Keypad, plus besoin de smartphone non plus, ce qui s’avère idéal pour courir ou faire du sport sans s’alourdir les poches. Ce clavier numérique s’installe très simplement à l’extérieur de la porte et permet d’ouvrir la serrure en entrant un code à six chiffres. Pour avoir l’esprit tranquille, après chaque tentative erronée, le temps entre deux essais s’allonge ce qui rend impossible de trouver le code en multipliant les tentatives. Il est également possible de générer des codes individuels pour la famille et les amis, avec des droits différents.

Toutes les portes

Ceux qui habitent dans un immeuble peuvent ajouter le Nuki Opener à leur interphone. Il va permettre d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble avec le smartphone ou tout simplement en actionnant la sonnette sur une période déterminée à l’avance. On sonne et la porte s’ouvre, c’est aussi simple que cela.



À travers l’application, Nuki permet de donner accès à chaque membre de la famille de manière personnalisée et selon les besoins. Chacun peut ouvrir la porte avec son smartphone ou avec la toute petite télécommande FOB. Les autorisations d’accès peuvent être temporaires, et révoquées en cas de perte du smartphone.



Nuki permet de profiter du printemps, du beau temps et des activités extérieures sans se soucier des clefs.