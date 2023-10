PROPLAK® SNOW de Knauf : une gamme d'enduits en poudre pour plaques de plâtre conçue avec et pour les applicateurs français

Premier producteur mondial de plaques de plâtre, Knauf vient de co-développer, en étroite collaboration avec des applicateurs/jointeurs français, PROPLAK® SNOW, une nouvelle gamme d’enduits en poudre répondant aux attentes de tous les types d’utilisateurs en France. Cette offre qui a nécessité deux ans de développement, vient judicieusement compléter les solutions Knauf d’enduits à joints prêts à l’emploi PROPLAK®.

Tenant parfaitement compte des caractéristiques essentielles indispensables aux applicateurs français, cette nouvelle offre revendique une blancheur extrême, une glisse ainsi qu’une consistance parfaite pour la tenue sur le platoir. Ces qualités intrinsèques, chères aux professionnels, font des enduits poudres PROPLAK® SNOW des solutions à la fois techniques et accessibles à tous.

L’étendue de l’offre PROPLAK® SNOW correspond idéalement aussi aux habitudes de travail des professionnels. Au programme, 5 références, dont 4 enduits avec divers temps de prise (1/2/4 ou 8 heures - selon le type de traitement de joint à réaliser sur les chantiers) et un enduit à séchage 24 h, particulièrement performant pour la passe de finition du joint et le ratisssage intégral des plaques de plâtre.

Ces nouvelles références sont commercialisées à compter de septembre 2023 chez les négoces en matériaux de construction comme dans les points de vente spécialisés finitions/décoration.

PROPLAK® SNOW : la genèse, une collaboration étroite avec les professionnels

Pour co-concevoir cette nouvelle offre, Knauf a fait preuve d’un véritable savoir-faire de mise au point des formulations en misant sur « l’équilibre des meilleurs ». L’industriel a ainsi pu compter sur l’implication de 40 entreprises françaises, de toutes tailles et de toutes les régions, dont certaines sont membres du Cercle du Plâtre (réseau de plaquistes experts Knauf, passionnés du plâtre et partenaires dans le co-développement de solutions).

Le but, comme le précise Audrey Colantuono, Chef de Produits Aménagement Intérieur : « Aligner l’expertise technique Knauf, avec les attentes d’applicateurs référents, afin de co-développer une gamme d’enduits poudre dédiée au jointoiement de plaques de plâtre devant afficher une qualité professionnelle irréprochable tout en restant accessible à tous, répondant aux attentes d’un maximum d’applicateurs ». Avant de conclure : « La gamme PROPLAK® SNOW a ainsi été développée avec un niveau d’exigence élevé afin de proposer un confort de pose remarquable et un rendu exceptionnel. »

Après avoir conçu de premières propositions de formulations, Knauf a pu les faire tester. Tout d’abord avec des tests à l’aveugle, permettant d’avoir des applicateurs un retour objectif, quelle que soit la formulation. Puis, durant plusieurs mois, in situ avec de véritables chantiers, sur l’ensemble de l’Hexagone. Avec plus de 1800 sacs testés par 40 experts des joints de plaques de plâtre, les retours ont permis d’affiner et d’aboutir aux formulations finales adaptées aux spécificités régionales, aux étapes du traitement des joints ou bien encore aux typologies de chantier à réaliser.

PROPLAK® SNOW : des caractéristiques essentielles pour les plaquistes et jointeurs

Ces 5 nouvelles formulations PROPLAK® SNOW constituent ainsi une offre parfaitement adaptée aux desiderata des applicateurs à la recherche de qualité de mise en œuvre et de rendu final.



Avec une glisse optimisée sur le support grâce à une texture agréable à travailler, les enduits PROPLAK® SNOW garantissent un confort de pose et de belles finitions. Mieux, si leur blancheur extrême s’inscrit en témoin de qualité et facilitateur de mise en peinture ultérieure, leur excellente tenue sur l’outil leur garantit un travail propre et soigné. « Des qualités intrinsèques qui ont d’ailleurs inspiré le nom de la nouvelle gamme et le parallèle avec la neige », souligne Audrey Colantuono.



Les nouveaux enduits poudre PROPLAK® SNOW, grâce à une formulation à PH neutre et faisant appel en grande majorité à des matériaux naturels, sont non-agressifs pour la peau des applicateurs.



De plus, les 5 nouveaux enduits en poudre PROPLAK® SNOW affichent une classification A+ pour la qualité de l’air intérieur, soit le meilleur niveau possible du classement.

La consistance parfaite de PROPLAK® SNOW s’avère idéale pour la tenue sur les platoirs et couteaux à enduire ; synonyme de travail propre et soigné pour plaquistes et jointeurs.

