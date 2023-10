Construction et rénovation durables : Weber engagé aux côtés de celles et ceux qui agissent aujourd'hui pour le bâtiment de demain

À l’occasion de la Semaine européenne du Développement Durable 20231, Weber propose ainsi un tour d’horizon des initiatives déployées dans le cadre de sa stratégie

Construction Durable. Celle-ci repose notamment sur un triptyque d’objectifs : décarboner au maximum son offre produits, agir pour réduire les impacts associés à l’ensemble du cycle de vie notamment la production et enfin, réfléchir à des modes constructifs également plus sobres en carbone. De multiples actions muées par un même leitmotiv : se positionner comme partenaire innovant qui allie audace et passion pour inventer, aux côtés de ses clients et partenaires, le bâtiment de demain.

Soulignons que cet engagement de Weber en faveur de l’environnement et, plus largement, sa performance RSE, sont reconnus par l’obtention de la médaille EcoVadis Platinum que l’entreprise arbore depuis plusieurs années déjà et reconduite à nouveau en 2023. Il s’agit de la plus haute distinction EcoVadis, récompensant le Top 1% des entreprises qui performent mieux que leurs concurrents. Avec un score de 76/100, Weber s’avère aujourd’hui le seul mortieriste en France à bénéficier du niveau Platinum. « Nous sommes très heureux de cette reconnaissance EcoVadis Platinum, tout en restant humbles car nous savons qu’il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Cela nous encourage à travailler toujours plus pour nous améliorer sur tous les piliers de notre stratégie » confie Camille Fabre, Directrice de la Stratégie et de la Construction Durable.

Une offre plus durable

Reformuler les produits pour réduire l’empreinte carbone et limiter l’utilisation de ressources vierges

Rappelons que Weber fait partie du Groupe Saint-Gobain qui figure sur la « Climate Change A List » établie par le CDP (Carbon Disclosure Project), reconnaissant les entreprises à la pointe de la transparence et de l’action en matière environnementale.

En ligne avec l’engagement du Groupe Saint-Gobain d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, Weber avance un objectif de réduction de ses émissions de 30 %2 à l’horizon 2025. Fin 2022, les efforts engagés avaient déjà permis de limiter significativement l’impact avec une réduction de plus de 15% du CO 2 émis annuellement, et ce malgré l’intégration et la croissance de nouvelles activités comme l’ITE ou Tradical®.

Pour y parvenir et continuer à progresser, les équipes Weber ont concentré leurs efforts sur les matières premières, principales sources d’émissions de CO 2 sur l’ensemble du cycle de vie. En effet, plus de 90 % des émissions sont liées au scope 3 catégorie 13, en particulier au ciment utilisé dans les mortiers en poudre. Il s’agit donc, pour les experts techniques Weber, de chercher à formuler des solutions à empreinte carbone réduite et performance équivalente ou supérieure.

C’est ainsi qu’en 2023, l’ensemble de la gamme des produits poudre fabriqués dans les usines Weber en France a été reformulé pour permettre la substitution progressive du ciment gris CEM I par un ciment moins carboné.

Autre levier d’action : l’intégration de matières premières alternatives (souvent des déchets, résidus ou co-produits issus d’autres industries) comme liants bas carbone dans ses solutions. Weber utilise depuis de nombreuses années du laitier de haut fourneau dans ses mortiers, de même que des cendres de biomasse issues de l’industrie du papier dans plusieurs de ses usines.

Enfin, les équipes techniques et industrielles oeuvrent également à la substitution du sable vierge par des sables recyclés. Ainsi, l’usine de Sorgues a déployé un projet d’écologie industrielle en collaboration avec Saint-Gobain SEPR pour remplacer, dans certains de ses mortiers, le sable d’extraction par du sable de moulage recyclé issu de l’industrie des céramiques. Cette belle initiative d’économie circulaire devrait permettre d’économiser 5 000 tonnes de sable vierge. (à découvrir en vidéo ici)

« Nos équipes R&D, au côté des équipes industrielles, achats et EHS, sont fortement engagées pour développer des produits plus durables dans une véritable approche d’éco-conception. Elles y consacrent aujourd’hui une part importante de leur travail ! S’appuyant sur leurs compétences formulaires et sur des outils d’analyse du cycle de vie, elles font évoluer nos solutions pour les rendre plus vertueuses » explique Lionel Raynaud, Directeur Technique de Weber France.

Enrichir toujours davantage la Gamme des Engagés pour les professionnels qui veulent agir pour la planète et le bien-être

Près de 10 ans après le lancement de l’iconique webercol flex éco4 et 2 ans après l’avènement des « éco-engagés », Weber étend encore sa gamme de solutions pour la construction durable sous l’appellation « Les Engagés ». « Les Engagés sont des produits, systèmes ou services dédiés aux professionnels qui veulent agir pour la planète et le bien être » explicite Camille Fabre. Et de poursuivre « Pour rejoindre la gamme des Engagés, une solution Weber doit contribuer au moins à l’un des 4 piliers suivants : énergie & carbone, ressources & circularité, santé & bien-être sur le chantier, santé & bien-être des occupants. »



On trouve donc, dans cette gamme au nom évocateur, des produits qui présentent une réduction significative en termes d’empreinte environnementale, notamment carbone, ou qui proposent une solution pour permettre aux professionnels de la construction ou aux occupants des bâtiments, de réduire leur impact (déchets, consommation d’énergie, etc.). Les colles bas carbone (webercol flex éco, webercol façade, webercol pro éco), les systèmes ITE avec isolants biosourcés liège ou fibre de bois, les solutions en béton de chanvre Tradical® ou encore weber éco mortier, fabriqué à partir de 20 % de résidus de production, répondent parfaitement à ces critères. De même, des services comme weber truck, permettant en l’occurrence de réduire les déchets générés sur chantier, font également partie de la gamme des Engagés. Précisons que près de 70 % du chiffre d’affaires Weber sont couverts par une FDES vérifi ée par un tiers, individuelle ou collective et publiée sur la base INIES. Ces FDES, qui présentent les résultats des Analyses de Cycle de Vie (ACV) réalisées par les experts Weber, sont utilisées pour soutenir la communication environnementale produit et destinées à permettre aux clients de réaliser l’analyse de cycle de vie du bâtiment, notamment dans le cadre de la RE2020.

« Nous comparons chaque produit éco-conçu au produit de référence dans la gamme Weber afin d’afficher clairement les améliorations réalisées » détaille Camille Fabre. « Ainsi webercol flex éco présente une réduction de 50 % de son empreinte carbone par rapport à webercol flex, weber col pro éco - 30 % par rapport webercol pro et weber éco mortier - 35 % par rapport au weber mortier, sur l’ensemble du cycle de vie. »

1 - du 18 septembre au 8 octobre 2023

2 - En valeur absolue, par rapport à 2010, scope 1, 2 et 3

3 - Émissions indirectes liées aux matières premières et au packaging selon le GHG protocol

4 - dont la production permet notamment une baisse de 50 % des émissions de CO2, 28 % de la consommation d’eau et 27 % de l’utilisation d’énergies non renouvelables

Pour en savoir plus exit_to_app