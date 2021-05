Les toiles Serge Ferrari ont été choisies par le bureau d’étude Arcora pour les stores intérieurs du nouveau campus Orange ; un site d’envergure au cœur du quartier Lyon Part-Dieu. Un projet certifié HQE - haute qualité environnementale - niveau excellent qui valorise une démarche responsable et éthique dans laquelle Serge Ferrari s’intègre parfaitement avec Soltis Feel 99 LowE, une solution qui participe à l’économie d'énergie du bâtiment.

Inauguré en novembre dernier, “Orange Lumière” rassemble 3 000 salariés de 18 sites éparpillés dans la métropole. Ce nouveau campus à l’architecture caulinaire, a su respecter l’histoire du site en conservant l’ancien central de France Télécom ; un bâtiment emblématique conçu par l'architecte André Gutton en 1972 au revêtement orange, classé aux bâtiments de France.

Un projet d'envergure certifié haute qualité environnementale

Deux nouvelles ailes - Nord et Sud - s'élèvent désormais de part et d’autre du bâtiment historique. Les trois îlots ainsi formés sont reliés par un hall central vitré dénommé Agora et tous ont bénéficié de l'installation de stores intérieurs en toile Soltis Feel 99 LowE. Des toiles techniques confectionnées puis installées sur une surface avoisinant les 11 000 m² qui participent aux économies d'énergie du bâtiment et au confort des occupants, en gérant l’apport de lumière naturelle et en régulant la température dans les différents espaces du site ; bureaux, espace de coworking ou encore de restauration.



Le coloris gris de la toile s’harmonise avec le ton des arches intérieures en béton brut et la finesse de celle-ci permet d’utiliser un mécanisme d’enroulement très discret qui s’intègre également parfaitement à l’architecture du lieu.

La protection thermique de l'immeuble nécessitait une attention toute particulière car le site est orienté plein Sud, donc très exposé au soleil, avec une surface vitrée importante. C’est grâce à ses qualités techniques indéniables que Soltis Feel 99 LowE agit comme une véritable barrière thermique.



Sa face métallisée faiblement émissive limite la réémission de la chaleur vers l'intérieur et réduit les besoins en climatisation du bâtiment.



Le confort des collaborateurs a été particulièrement travaillé dans les espaces de bureaux, traversants et baignés de lumière naturelle, avec un mobilier de choix, des terrasses végétalisées à chaque étage ou même plus surprenant, une diffusion de parfums d’ambiance qui évolue en fonction des espaces et de leur fonction.

Le choix des toiles de stores intérieurs participe évidemment à ce confort de travail ; réglables individuellement par les collaborateurs, ils permettent une gestion optimisée des apports de lumière naturelle pour réduire les risques d'éblouissement lors du travail sur écran, tout en préservant la vue sur les espaces verts qui gravitent autour du site.

