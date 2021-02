Serge Ferrari, un leader mondial des matériaux composites souples, met à votre disposition son expertise et ses produits pour vous aider à concevoir des projets toujours plus innovants.

Légères, durables et recyclables, nos solutions satisfont les demandes fonctionnelles et esthétiques des secteurs du bâtiment, de l’industrie, du mobilier et du nautisme.

En 1973, Serge Ferrari fonde son entreprise et invente le Précontraint, un matériau breveté innovant qui combine légèreté, résistance et durabilité, tout en offrant un rapport poids/performances unique.

Depuis, l’entreprise n’a cessé d’innover pour devenir un leader technologique des membranes composites souples. Aujourd’hui, Serge Ferrari est un groupe industriel français résolument tourné vers l’international et le développement de produits contribuant à la réalisation de solution belles, durables, légères, responsables et plus compétitives.

Etre léger, durable et recyclable

La légèreté de nos matériaux permet de construire autrement. De nouvelles possibilités s’offrent aux architectes et designers pour concevoir des formes et des volumes audacieux, tout en utilisant moins de matière première et moins d’énergie. Légers et durables, nos produits conservent leurs caractéristiques longtemps, pour le confort des utilisateurs et la sécurité des installations. Avec la mise en place d’une filière de collecte et de recyclage de nos matériaux, nous leurs donnons une seconde vie et une nouvelle utilité en économisant les ressources primaires.

Le savoir-faire de Serge Ferrari :