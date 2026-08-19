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Serge Ferrari Group conçoit, fabrique et commercialise des membranes composites souples et des matériaux textiles techniques destinés aux professionnels de la construction, de l’architecture et de l’aménagement.

Fort de plus de 50 ans d’expertise, Serge Ferrari Group développe des solutions pour la protection solaire, les façades textiles, l’architecture tendue, les structures modulaires, les équipements sportifs, le nautisme, le mobilier et la communication visuelle. Ses gammes Soltis, Stamisol, Batyline, Flexlight ou encore Stamoid répondent à de nombreuses applications, du store de terrasse à la couverture de stade, en passant par les bâtiments tertiaires, les halls logistiques et les espaces événementiels.

Grâce à son savoir-faire industriel et à ses activités de recherche et développement, Serge Ferrari Group propose des membranes techniques associant résistance, légèreté, confort, sécurité et design. L’entreprise accompagne les architectes, prescripteurs, fabricants et installateurs dans la réalisation de projets durables en France et à l’international.