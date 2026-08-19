SERGE FERRARI
38110 ROCHETOIRIN
France
Serge Ferrari Group conçoit, fabrique et commercialise des membranes composites souples et des matériaux textiles techniques destinés aux professionnels de la construction, de l’architecture et de l’aménagement.
Fort de plus de 50 ans d’expertise, Serge Ferrari Group développe des solutions pour la protection solaire, les façades textiles, l’architecture tendue, les structures modulaires, les équipements sportifs, le nautisme, le mobilier et la communication visuelle. Ses gammes Soltis, Stamisol, Batyline, Flexlight ou encore Stamoid répondent à de nombreuses applications, du store de terrasse à la couverture de stade, en passant par les bâtiments tertiaires, les halls logistiques et les espaces événementiels.
Grâce à son savoir-faire industriel et à ses activités de recherche et développement, Serge Ferrari Group propose des membranes techniques associant résistance, légèreté, confort, sécurité et design. L’entreprise accompagne les architectes, prescripteurs, fabricants et installateurs dans la réalisation de projets durables en France et à l’international.
Membranes composites brevetées anti coronavirus
Le Groupe Serge Ferrari annonce aujourd’hui avoir développé et breveté une technologie destinée à ses membranes composites pour réduire la charge virale...
TEXTILE POUR FACADE STAMISOL® FT
Textiles ajourés 100% recyclables pour la façade textile. Alliant stabilité dimensionnelle, résistance, faible épaisseur et légèreté, Stamisol® FT joue un rôle important de régulation thermique et de...
MEMBRANE DE FACADE FERRARI – STAMISOL® COLOR
Membrane imper-respirante de façade, étanche au vent et à la pluie, ouverte à la diffusion, stable aux UV, 12 coloris. Excellentes isolation thermique et protection contre les variations climatiques.
TEXTILE DE FACADE STAMISOL® FT 381
Revêtement textile ajouré de façade. Régule les apports thermiques et lumineux, réduit les consommations d’énergie. Légèreté, liberté de création et longévité sont très appréciées. 100% recyclables.
TEXTILE PROTECTION SOLAIRE FERRARI - SOLTIS® OCCULTANT BLACK-OUT
Textiles de protection solaire offrant un niveau d’opacité total (B92) ou partiel (B99 et B702). 100% recyclables selon le procédé Texyloop®. Certificats NF Toiles et Greenguard disponibles sur demande.
TEXTILE PROTECTION SOLAIRE INTERIEURE FERRARI - SOLTIS® 99
Textile micro-aéré pour la protection solaire intérieure. Gère l’apport en lumière naturelle et limite l’éblouissement. Vue vers l’extérieur préservé. 100% recyclable, certifié NF Toiles, Greenguard, FDES....
TEXTILE PROTECTION SOLAIRE FERRARI - SOLTIS® 92
Textile micro-aéré pour la protection solaire, Soltis® 92 offre un niveau de protection thermique renforcé pour les façades très exposées. 100% recyclable, certifié NF Toiles, Greenguard, ACV et FDES.
TEXTILE HAUTE RSISTANCE MECANIQUE Pré-contraint
Gamme de textiles à très haute résistance mécanique, recyclables pour applications extérieures en structures textiles tendues ou structures gonflables. Parfaitement adaptée aux contraintes extérieures,...
TEXTILE PROTECTION SOLAIRE INTERIEURE ET EXTERIEURE SOLTIS
Textile recyclable micro-aéré pour protection solaire extérieure et intérieure. Classé M1 , la gamme Soltis est constituée d’un support polyester haute ténacité enduit sous précontrainte. La gamme se décline...