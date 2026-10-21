Protection solaire : de nouvelles solutions pour les façades

Protection solaire : un enjeu devenu incontournable

Les épisodes de chaleur de plus en plus fréquents conduisent les concepteurs à repenser la gestion des apports solaires dès les premières phases d'un projet. Dans les bâtiments tertiaires comme résidentiels, les protections solaires extérieures jouent un rôle déterminant en limitant le rayonnement avant qu'il ne pénètre à travers les surfaces vitrées.

Pour répondre à ces enjeux, Tellier Brise-Soleil développe des solutions destinées à améliorer le confort d'été tout en préservant l'identité architecturale des façades. À l'occasion de BATIMAT 2026, l'entreprise a notamment mis en avant plusieurs évolutions de son offre, couvrant aussi bien les brise-soleil fixes que les protections solaires mobiles.

Un module pliable-relevable pour adapter la façade aux besoins du bâtiment

Parmi les solutions présentées figure un nouveau brise-soleil pliable-relevable motorisé. Ce dispositif combine protection solaire, ventilation naturelle et pilotage manuel ou automatisé.

Lorsqu'il est fermé, il assure une protection efficace de la façade contre le rayonnement solaire. En position ouverte, il favorise la circulation de l'air et les apports de lumière naturelle. Compatible avec les différentes gammes de lames aluminium et bois du fabricant, il offre de nombreuses possibilités de personnalisation grâce à un large choix d'inclinaisons, de finitions et de systèmes de fixation.

Livré prêt à poser, il contribue également à simplifier la mise en œuvre sur chantier.

© MAB65

Des brise-soleil fixes sur mesure avec une pose rationalisée

L'entreprise a également développé son offre de brise-soleil fixes en configuration Quadrille (appelé également modénature). Chaque projet bénéficie d'un dimensionnement spécifique afin de s'adapter aux contraintes architecturales et techniques de l'ouvrage.

Pour faciliter l'installation, la méthode de mise en œuvre a été standardisée. Le bureau d'études accompagne chaque opération avec la réalisation des plans d'exécution, du calepinage et, lorsque nécessaire, des notes de calcul destinées aux bureaux de contrôle.

Les modules sont livrés en kit avec des lames coupées à dimension, usinées et équipées d'embouts pré-montés en atelier, permettant d'optimiser les temps de pose.

Concilier performance thermique et liberté architecturale

Les exigences liées au confort d'été poussent aujourd'hui les professionnels à intégrer davantage les protections solaires dans la conception globale des façades. Grâce à un large choix de lames, de fixations et de finitions, les solutions Tellier Brise-Soleil permettent d'associer maîtrise des apports solaires, qualité architecturale et facilité de mise en œuvre.

Qu'il s'agisse de constructions neuves ou de projets de rénovation, les brise-soleil fixes, les protections solaires mobiles et les solutions de ventilation constituent désormais des leviers essentiels pour concevoir des bâtiments plus confortables et plus résilients face aux fortes chaleurs.

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