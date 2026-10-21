Profils Systèmes : le magazine Signature fête son 10e numéro

Un magazine consacré à l’architecture et au design

Profils Systèmes publie le dixième numéro de Signature, son magazine dédié à l’architecture, au design et aux savoir-faire artisanaux. Cette nouvelle édition de 192 pages rassemble des projets architecturaux remarquables, des réalisations contemporaines et des univers créatifs qui illustrent la diversité des applications de l’aluminium dans le bâtiment.

À travers cette publication, le fabricant met en avant son engagement en faveur de l’innovation, de l’esthétique et de la conception d’espaces de vie adaptés aux attentes des professionnels de l’architecture.

Des réalisations architecturales qui valorisent l’aluminium

Le magazine Signature#10 présente plusieurs projets emblématiques réalisés dans la métropole de Montpellier. Parmi eux, Horizon Resort Massane, un complexe hôtelier et golfique quatre étoiles conçu par Megias-Vernhes Architectes, associe différentes solutions de menuiserie aluminium de Profils Systèmes.

Le projet intègre notamment le mur-rideau Tanagra®, les portes lourdes, les fenêtres à ouvrants cachés et les portes-fenêtres Cuzco®, ainsi que les portes repliables Satin Moon®.

Autre réalisation mise en avant : le bâtiment ETIC, conçu par Fontès Architecture au sein de la ZAC Cambacérès, nouveau quartier d’affaires montpelliérain. L’édifice fait appel au mur-rideau Tanagra® et aux brise-soleil Murray®.

Le magazine s’intéresse également à la rénovation d’une ancienne bastide provençale transformée en villa contemporaine par l’architecte Julien Clavel. Les coulissants et châssis fixes Cuzco®, associés aux poignées Mandurah®, participent à la modernisation des ouvertures tout en préservant le caractère architectural du bâtiment.

Enfin, une maison familiale située près de Caen illustre les possibilités d’aménagement des espaces extérieurs grâce à deux pergolas bioclimatiques Wallis&Outdoor®, design by Dank Architectes.

Ces projets témoignent de la polyvalence de l’aluminium, utilisé aussi bien pour les façades et les menuiseries que pour les équipements destinés aux espaces extérieurs.

Architecture, artisanat et art de vivre au programme

Au-delà des réalisations architecturales, Signature#10 explore différents univers liés à la création et aux métiers d’art.

Cette édition propose notamment une visite de la Manufacture de Sèvres, consacrée aux savoir-faire de la porcelaine française, ainsi qu’une rencontre avec Belull, maison d’édition de mobilier fabriqué en France à partir de fibres de carbone surcyclées.

Le photoreporter Patrick Frilet complète ce parcours avec un carnet de voyage intitulé Sur les chemins de Katmandou.

En croisant architecture contemporaine, design, artisanat et voyage, le magazine propose une approche élargie de l’art de vivre et de la conception des espaces.

Un lancement au musée des Arts et Métiers à Paris

Profils Systèmes a présenté cette dixième édition le 29 septembre 2026, lors d’une soirée organisée au musée des Arts et Métiers, à Paris. L’événement a réuni près de 120 clients et prescripteurs.

Les participants ont pu découvrir les collections du musée avant la présentation en avant-première du magazine dans l’église du site. Cette rencontre a également été l’occasion pour les équipes du fabricant et leurs partenaires d’échanger autour de cette nouvelle publication.

Le magazine Signature#10 est disponible en ligne sur le site de Profils Systèmes.

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