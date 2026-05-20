Tellier Brise-Soleil présente une nouvelle lame pour sa gamme aluminium
Fabricant spécialisé dans la protection solaire, Tellier Brise-Soleil, qui a rejoint le groupe Adexsi en 2018, révèle sa nouvelle lame L180. Une innovation de plus dans sa gamme de brise-soleil aluminium avec un profil « inédit en forme de L ». Selon l'entreprise, ce nouveau profil traduit sa volonté d'ouvrir « de nouvelles possibilités d'expression architecturale, tout en garantissant une mise en œuvre maîtrisée ».
Un produit déjà installé à Nantes
Le produit a été conçu par le bureau d'études de l'entreprise basée à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire) en co-conception avec Brault Métallerie et les architectes de Carta-reichen et Robert associés. La lame a déjà été utilisée sur le projet Aerosky à Nantes, un immeuble de bureaux livré en 2024. Elle est installée en rez-de-chaussée pour accompagner « une architecture bioclimatique certifiée RE2020 ».
La lame L180 fait partie de la gamme Profils Spécifiques avec des lames rondes, triangulaires ou en forme de T, dédiée au développement de lames sur-mesure en aluminium pour un projet ou une application particulière.
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