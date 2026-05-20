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Tellier Brise-Soleil présente une nouvelle lame pour sa gamme aluminium

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Nouveaux produits du BTP
Publié le 20 mai 2026 à 8h30, mis à jour le 20 mai 2026 à 17h26, par Raphaël Barrou
Tellier Brise-Soleil, intégré au groupe Adexsi, lance la lame L180, un profil en L inédit pour ses brise-soleil aluminium. Déjà installée à Nantes sur le projet Aerosky, cette dernière s’inscrit dans une démarche d’architecture bioclimatique.
©Tellier Brise-Soleil - Batiweb
©Tellier Brise-Soleil

Fabricant spécialisé dans la protection solaire, Tellier Brise-Soleil, qui a rejoint le groupe Adexsi en 2018, révèle sa nouvelle lame L180. Une innovation de plus dans sa gamme de brise-soleil aluminium avec un profil « inédit en forme de L ». Selon l'entreprise, ce nouveau profil traduit sa volonté d'ouvrir « de nouvelles possibilités d'expression architecturale, tout en garantissant une mise en œuvre maîtrisée »

Un produit déjà installé à Nantes

 

Le produit a été conçu par le bureau d'études de l'entreprise basée à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire) en co-conception avec Brault Métallerie et les architectes de Carta-reichen et Robert associés. La lame a déjà été utilisée sur le projet Aerosky à Nantes, un immeuble de bureaux livré en 2024. Elle est installée en rez-de-chaussée pour accompagner « une architecture bioclimatique certifiée RE2020 »

La lame L180 fait partie de la gamme Profils Spécifiques avec des lames rondes, triangulaires ou en forme de T, dédiée au développement de lames sur-mesure en aluminium pour un projet ou une application particulière.

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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