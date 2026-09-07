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DAKO participe pour la 10ᵉ fois au salon Batimat ! Découvrez nos nouveautés !

Communiqué
Publié le 07 septembre 2026
Nous vous invitons à visiter le stand DAKO (H4-F028) au salon Batimat. Dévoilez nos solutions innovantes en menuiserie - Parlons de votre développement !
DAKO participe pour la 10ᵉ fois au salon Batimat ! Découvrez nos nouveautés ! - Batiweb

Le fabricant polonais de menuiseries extérieures participe à Batimat pour la 10e fois, confirmant sa solide présence sur le marché français.

Quels sont les produits phares que vous découvrirez sur le stand DAKO ? 

Le marché français constitue  l’une des principales priorités de la marque DAKO. L’offre présentée lors du salon Batimat réunira exclusivement une sélection de produits phares, de solutions de rénovation et de nouveautés, parmi lesquelles :

  • Fenêtre PVC DPX-76 SlimLine avec poignée centrale  et le volet roulant
  • Fenêtre en bois DDR-68 en style rustique, équipée d'une fausse crémone, 
  • Porte d'entrée aluminium DA-77N avec finition affleurante des deux côtés 
  • Porte coulissante haut de gamme Veka Move, complétée par un brise-soleil autoportant au design contemporain
  • Porte coupe-feu EI30
  • Autres!

Le nouveau stand ne se distinguera pas seulement par son design exceptionnel et son concept visuel innovant : il offrira également un espace chaleureux propice aux échanges avec les experts DAKO, entourés des produits phares.  

Du 28 septembre au 1er octobre, les visiteurs pourront également échanger avec un expert technique, qui intervient quotidiennement sur le terrain. 

Rejoignez les revendeurs DAKO

Notre participation régulière aux salons professionnels est l'occasion de présenter l’offre, mais surtout de rencontrer les partenaires actuels et d'échanger avec les entreprises qui veulent rejoindre le réseau DAKO.

→ Le réseau de vente, qui compte aujourd'hui plus de 600 partenaires dans le monde, poursuit son développement. DAKO vous invite chaleureusement à un échange sans engagement. Le prochain salon Batimat est l'occasion idéale de découvrir la marque et d'explorer les possibilités d'une future collaboration.

Grâce à sa présence sur plus de 52 marchés, DAKO accompagne ses partenaires avec de nombreux avantages, notamment : 

  • sa propre flotte de transport,
  • des outils de vente 
  • des campagnes marketing ,
  • des formations gratuites,
  • le logiciel de chiffrage mypricer,
  • ainsi qu'un accompagnement rapide sur place, assuré par un interlocuteur natif.

Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand ! 

Dates : du 28 septembre au 1er octobre 2026
Lieu : Paris Expo – Porte de Versailles
Stand DAKO : H4-F028

 

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