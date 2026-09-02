Le Topfix Large : l'innovation primée pour protéger les grandes verrières

Confort d'été : un enjeu croissant pour les surfaces vitrées

Verrières, atriums, puits de lumière et grandes toitures vitrées apportent un maximum de lumière naturelle aux bâtiments. Mais avec la multiplication des épisodes de fortes chaleurs, ces surfaces deviennent également un point d'attention majeur pour les concepteurs et les maîtres d'ouvrage.

Pour préserver le confort intérieur tout en limitant le recours à la climatisation, la protection solaire extérieure s'impose aujourd'hui comme une réponse particulièrement efficace. C'est dans ce contexte que Renson a développé le Topfix Large, une nouvelle génération de protection solaire textile horizontale destinée aux surfaces vitrées jusqu'à 30 m². Cette innovation a d'ailleurs été distinguée par un Bronze Award lors des Innovation Awards BATIMAT 2026 dans la catégorie Protection solaire.

Une solution pensée pour les grandes dimensions

Basé sur la technologie Fixscreen®, le Topfix Large assure une toile parfaitement tendue tout en conservant une excellente résistance au vent. Conçu pour équiper les verrières, lanterneaux, atriums et autres surfaces vitrées horizontales ou inclinées, il permet de maîtriser efficacement les apports solaires tout en préservant la luminosité naturelle.

L'une de ses principales évolutions réside dans sa conception optimisée. Plus léger de 35 % que la génération précédente (le Topfix Max), il facilite considérablement la manutention et la mise en œuvre sur chantier sans compromettre la robustesse du système.

Une installation simplifiée pour les professionnels

Le développement du Topfix Large a également porté une attention particulière à la facilité d'installation.

Son nouveau système de fixation permet un montage plus rapide grâce à un principe de clipsage intuitif. Les possibilités de réglage intégrées facilitent les ajustements sur chantier et réduisent le temps de pose. Le système de tension de la toile a lui aussi été repensé afin de simplifier la maintenance et d'améliorer la fiabilité à long terme.

Disponible pour un montage intérieur ou extérieur, en position haute ou basse, le système s'adapte facilement à différentes configurations architecturales sans nécessiter d'accessoires spécifiques.

Une approche durable intégrée dès la conception

Au-delà des performances techniques, le Topfix Large a été développé selon les principes de la conception circulaire.

Cette démarche repose notamment sur l'utilisation de matériaux recyclés, avec jusqu'à 81 % d'aluminium et de pièces moulées recyclés. Associée à une conception simplifiée, à un nombre réduit de composants et à des toiles acryliques sans PVC, cette approche permet de réduire significativement l'empreinte carbone du produit.

Une version Solar est également disponible. Fonctionnant à l'énergie solaire, elle évite le passage de câbles pour le moteur et simplifie encore davantage l'installation.

Rendez-vous à BATIMAT 2026

Récompensé par le jury des Innovation Awards, le Topfix Large illustre l'évolution des solutions de protection solaire vers davantage de performance, de simplicité de mise en œuvre et de durabilité.

Les visiteurs pourront découvrir cette innovation sur le stand Renson (Hall 4 - Stand D056) lors de BATIMAT 2026 (du 28 septembre au 1er octobre 2026) et échanger avec les équipes sur les solutions dédiées au confort thermique des bâtiments.

Pour en savoir plus exit_to_app