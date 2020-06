Cette année devait se tenir salon professionnel EPF dédié à la chape à Feuchtwangen, Allemagne. L’occasion parfaite de présenter la dernière génération du transporteur de chape M 740 Stage V à l’ensemble des professionnels du secteur. Putzmeister avait très hâte de célébrer le lancement de cette machine avec les principaux acteurs du marché et de présenter les innovations implémentées sur le M740 Stage V.

"Il est important pour nous de présenter à nos clients une machine fiable avec des améliorations claires et des innovations notables - il va sans dire que nos machines sont conformes aux dernières normes d'émission et de sécurité", a déclaré Matthias Ruppel, qui a repris la direction de Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH depuis le début de l'année.

Groupe compresseur puissant de fabrication allemande

Le nouveau Mixokret M 740 Stage V semble être assez similaire à son prédécesseur de par son aspect extérieur. En effet les plus grands changements ont été effectués sous le capot, qui continue de s'ouvrir de manière centrale comme sur l’ancienne version. Le moteur turbo robuste 3 cylindres de Deutz fonctionne désormais avec une puissance de 36,4 kW, soit environ 10% de puissance de plus que son prédécesseur. Le compresseur de la société Rotocomp délivre une capacité d'air allant jusqu'à 4,35 m³/min.

Grâce au post-traitement sophistiqué des gaz d'échappement avec un filtre à particules diesel, la machine répond à toutes les exigences de la norme d'émission "Stage V" sans utiliser d'urée - également connue sous le nom d'AdBlue®. Cela garantit que la machine pourra être utilisée à l'avenir dans l'UE et en Suisse. De plus, le transport de chape dans des zones de travail (partiellement) fermées telles que des parkings souterrains est également possible, grâce à la conformité "TRGS 554" du nouveau Mixokret M 740 Stage V.

Plus performant et conforme à la norme Stage V : le moteur Deutz TD 2.2 pilote cette dernière génération du Mixokret.

Vitesse de transport de la chape adaptée à chaque chantier

Afin de pouvoir s'adapter de la manière la plus flexible possible aux conditions respectives de chaque chantier, la nouvelle gestion des performances du M 740 Stage V permet de sélectionner cinq vitesses de transport différentes. Cela permet de faire des économies de carburant allant jusqu'à 15% en pompant en mode ECO avec des longueurs de tuyaux plus courtes. Pour des distances de transport plus longues, l'augmentation de la vitesse en mode POWER garantit une performance maximale.

Sur ce nouveau modèle, le malaxeur est désormais à entraînement hydraulique permettant à l'utilisateur de faire fonctionner l'arbre de malaxage en sens inverse pour « décoincer » le mélange si besoin. Cela simplifie également le malaxage de la chape de manière générale, ainsi que le nettoyage de la cuve. De plus, cela procure une protection fiable contre les surcharges pour tous les composants du mécanisme de malaxage, si une pierre bloque le mécanisme par exemple.

Le tableau de commandes simple et intuitif du Mixokret – Deux manomètres, un arrêt d’urgence et un clavier.

Concept de fonctionnement éprouvé avec des composants robustes

La machine se contrôle via un tableau de commande clairement agencé, qui se trouve à la même place que sur les précédent modèles. L'élément de commande central est désormais un clavier robuste avec un guidage intuitif, grâce auquel la machine peut être utilisée encore plus facilement et en toute sécurité. Le clavier est également résistant à toutes les conditions météorologiques habituelles, aux huiles et aux produits chimiques - même l'utilisation appropriée d'un nettoyeur haute pression ne peut pas endommager le clavier. Les deux manomètres permettent de lire à tout moment la pression du malaxeur et du refoulement. L'actionnement de l'arrêt d'urgence arrête immédiatement le transport et tous les composants en mouvement.

Large éventail de fonctions

Plus jamais une batterie sera déchargée le lendemain matin - c'est ce que promet la fonction d'extinction automatique. Cette fonction, en standard sur la machine, déconnecte automatiquement tous les consommateurs électriques, même si l'interrupteur principal n'est pas éteint en fin de journée. Il est en donc fini des temps d'arrêt inutiles dus aux batteries déchargées. Désormais, les réglages spécifiques de l'utilisateur sont paramétrés via les éléments de commande de l'écran d'affichage situé dans l'armoire de commande sous le capot et donc parfaitement protégé. Les réglages effectués par l'utilisateur, tels que la pression maximale de stoppage ou le réglage du temps de malaxage, sont automatiquement enregistrés. De cette façon, tous les paramètres sont conservés même après le redémarrage de la machine le lendemain.

Autre innovation : le compteur de gâchées, qui peut être comparé au compteur kilométrique de l'ordinateur de bord d'une voiture. S'il est activé, il compte les gâchées jusqu'à sa réinitialisation. Ce nombre peut être utilisé, par exemple, pour estimer approximativement la quantité de chape transportée.

Ecran d’affichage avec le système de réglages situé dans l’armoire de commandes sous le capot.

Testé de bout en bout – et maintenant disponible !

"Notre nouveau Mixo a collecté au total plus de 2 500 heures de fonctionnement sur le terrain dans les conditions les plus difficiles, a parcouru plus de 100 000 kilomètres tracté sur une piste d'essai spéciale et a survécu avec succès aux essais de démarrage à des températures inférieures à - 8 ° C en chambre froide. Ces tests et bien d'autres sont effectués sur toutes nos machines pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Mais au final, ce qui compte pour nous, ce sont les retours de nos clients à travers le monde - et leurs réactions ne pourraient pas être meilleures pour le moment. C'est pourquoi la machine est disponible dès à présent et nous serons heureux de vous la présenter directement sur les chantiers si vous êtes intéressés. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un rendez-vous avec l'un de nos nombreux partenaires du réseau Putzmeister ou directement via nos services", résume Matthias Ruppel. Il a également annoncé que des nouvelles machines à mortier Putzmeister sont attendues prochainement et seront présentées dans les prochaines semaines.