Putzmeister Mörtelmaschinen présente des innovations durables à INTERMAT 2024

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH, membre à part entière du groupe Putzmeister, développe, produit et fournit l'une des gammes les plus complètes au monde de machines à enduire performantes, de convoyeurs de chape et de pompes à béton fin adaptées aux chantiers de construction. L'entreprise sera représentée avec ces machines à Intermat 2024.

La pompe à piston P 730 TE avec moteur électrique - silencieuse, tractable et respectueuse de l'environnement

Les avantages d'une pompe à piston à entraînement électrique parlent d'eux-mêmes : elle est silencieuse, respectueuse de l'environnement et permet de réaliser des économies. La P 730 TE fonctionne avec un moteur électrique de 30 kW, ce qui la rend idéale pour le pompage de béton fin d'une granulométrie allant jusqu'à 32 mm et pour les applications de béton projeté en milieu urbain, par exemple. Mais cette machine a également été pensée dans les moindres détails pour l'opérateur : une protection parfaite contre les projections de béton est assurée par une grande trémie de 360 litres avec un col en caoutchouc, une grille de protection et un capot de protection contre les éclaboussures, qui peuvent être commandés en option. La pompe est facile et sûre à utiliser grâce au panneau de commande central bien protégé, doté d'un clavier intuitif qui fonctionne selon le principe "suivez la lumière bleue".

La P 730 TE séduit par les caractéristiques suivantes :

Pompe à piston puissante et tractable pour une accessibilité dans tous les chantiers

Haute performance grâce à la pompe compacte et robuste pour des débits élevés

Pratique grâce à l'unité de commande centrale et ergonomique avec clavier intuitif

Grande trémie de 360 litres avec col en caoutchouc et grille de protection

Support sûr sur des pieds de support ou un cadre de patinage

Accessibilité optimale aux points d'entretien

Réduction des coûts d'entretien grâce à des composants ne nécessitant pas d'entretien

SP 20 GHF – Pompe à chape fluide compacte, légère et moteur essence innovant

La pompe à vis sans fin compacte SP 20 GHF est spécialement conçue pour les chapes de sulfate de calcium (anhydrite) et de ciment, ainsi que pour le béton projeté jusqu'à une granulométrie de 8 mm. La pompe doit sa performance de 20 m³/h au moteur essence 4 cylindres de Kubota de 37 kW, conforme à la norme "Stage V". Cela signifie qu'elle peut facilement pomper jusqu'à 200 mètres de distance ou jusqu'à 60 mètres de hauteur, ce qui correspond à environ 20 étages. Grâce au "City Mode", le régime moteur peut être réduit pour minimiser le bruit dans les zones urbaines. Le système de contrôle électronique permet de réduire encore la consommation de carburant, déjà faible, et représente également un avantage pour diminuer les nuisances sonores. La machine est équipée d'un crible vibrant breveté, le vibreur "ICC", avec trois modes de vibration différents, pour assurer un flux continu de matériaux, même avec des chapes fluides contenant des fibres métalliques ou synthétiques. Sur le chantier, l'essieu non freiné et la répartition optimale du poids facilitent les manœuvres. Sur la route, le faible poids de moins de 750 kg est impressionnant. Cela signifie que la SP20 GHF peut être tractée avec un permis B.

La SP 20 GHF séduit par les caractéristiques suivantes :

Idéal pour les chapes de sulfate de calcium et de ciment ainsi que pour le béton projeté jusqu'à une granulométrie de 8 mm

Faibles émissions grâce au moteur "Stage V

Coûts d’entretien inférieur par rapport à un moteur diesel de puissance équivalente

Léger et compact avec un poids total inférieur à 750 kg

Grande trémie - idéale pour le remplissage avec des camions-malaxeurs

Crible vibrant breveté avec barres profilées inclinées spécialement pour les chapes fluides

Sécurité d'utilisation grâce au panneau de commande central avec affichage clair et clavier intuitif

Système breveté de changement rapide de la vis jaquette, qui permet de gagner du temps et de diminuer les efforts

Facilité d'utilisation et protection contre le bruit grâce à la fonction automatique "Start & Stop" ou "City Mode".

Visitez le stand Putzmeister E144 dans le hall 6 au salon INTERMAT 2024 du 24 au 27 avril au parc des expositions "Villepinte" à Paris.