PROFILS SYSTEMES est heureuse d’annoncer que le SBTi (Initiative Science Based Targets) valide les objectifs de réduction de CO2 du Groupe CORIALIS® auquel elle appartient

Après étude approfondie, ce dernier a approuvé, le 27 février 2024, les objectifs à court terme du Groupe Corialis® qui s’alignent sur l'engagement mondial de limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5° C par an. Cet engagement souligne la volonté du Groupe Corialis® et de l’ensemble de ses filiales, dont Profils Systèmes, de réduire au maximum leur impact sur le climat dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Objectifs scientifiques à court terme

Précisons que ces objectifs doivent impérativement prendre en compte les scopes 1 et 2 du Greenhouse Gas Protocol (GHG), sous peine d’être invalidés par le collectif. Le scope 3 doit également être considéré s’il représente plus de 40 % des émissions totales de l’entreprise.

Ainsi, le Groupe Corialis® s'engage, d’une part, à réduire les émissions de GES des scopes 1, 2 et 3, de 25,5 % d'ici à 2030 par rapport à 2022, année de référence. D’autre part, il s’engage également à augmenter l'approvisionnement annuel en électricité renouvelable de 63 % en 2022 à 100 % d’ici 2030.

Conscient que les achats de billettes aluminium représentent environ 70 % des émissions de gaz à effet de serre du groupe, le Groupe Corialis® va concentrer ses efforts sur l’approvisionnement de ses billettes.

