CUPA PIZARRAS confirme ses ambitions sur le marché du bardage extérieur en nommant un nouveau responsable CUPACLAD pour la France

Fort d’une solide expérience dans le secteur du bâtiment et de la construction – notamment chez Carea ou chez Terreal où il était en charge de la Prescription façade – Sébastien Salch apportera son savoir-faire et son excellente connaissance des attentes de la prescription. En quelques années, CUPACLAD s’est implanté sur le marché français et a conquis une place de choix à l’international. La nomination de Sébastien Salch en tant que responsable de CUPACLAD France s’inscrit dans cette trajectoire ascendante.

« Relever le défi d’assurer la croissance et la notoriété de CUPACLAD sur le marché français est une mission que j’aborde avec enthousiasme. Les systèmes CUPACLAD combinent deux éléments clés pour les prescripteurs : une esthétique contemporaine et une durabilité exceptionnelle » déclare Sébastien Salch. « Passionné de construction et esthète, je souhaite dans cette nouvelle mission contribuer à l’embellissement du paysage architectural. »

