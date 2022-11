Qu'est-ce que BatiIMMO ? Vidéo | 30.11.22

Partager sur :

Comment augmenter sa productivité ? Comment assurer la santé et la sécurité des occupants de mon bâtiment ? Comment piloter la conformité de mes bâtiments et équipements ? Comment être accompagné d'experts du bâtiment ? Découvrez BatiIMMO, une nouvelle solution métier développée par le CSTB, permettant de piloter les contrôles et vérifications réglementaires et assurantielles obligatoires, à l’échelle d’un parc immobilier, d’un site ou d’un bâtiment.