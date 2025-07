Stratobel Mirox : miroir feuilleté de sécurité

Avec Stratobel Mirox, AGC repense le miroir en alliant sécurité et esthétisme. Disponible en version Duo (deux miroirs spéciaux dos à dos) ou Mono (miroir et verre transparent), ce miroir feuilleté intègre un intercalaire en PVB pour une protection certifiée contre les blessures et les impacts, selon les normes EN 12600 et EN 356.

Résultat : une surface miroir de haute qualité, parfaitement plane, durable… et ultra-sécurisée. Le choix idéal pour habiller murs et cloisons dans tous les lieux publics. Pour en savoir plus exit_to_app