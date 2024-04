Quand l’ardoise vient souligner l’audacieuse extension d’une maison typique du Nord

Située dans la campagne wallone, cette ancienne maison construite en briques et pierres nécessitait de s’agrandir au rythme de la famille qui l’occupe. Pour répondre à cette demande, le Bureau d’Architectes Desmedt-Purnelle a imaginé une extension composée de deux cubes habillés d’un bardage qui mixe bois et ardoise naturelle CUPACLAD.

« Nous avons créé notre agence autour de notre passion commune pour les questions énergétiques et environnementales. Notre credo est de toujours privilégier les matériaux sains et la lumière naturelle » déclare Jérôme Desmedt, co-fondateur du bureau Desmedt-Purnelle. « Nous utilisons l’ardoise, qui est une pierre naturelle, dans de très nombreux projets, en toiture comme en bardage, pour des raisons esthétiques évidentes mais aussi pour sa très grande durabilité. »

Une extension suspendue

Pour agrandir cette maison familiale, les architectes spécialistes de l’éco-construction ont imaginé deux nouveaux volumes de 30 m2 chacun qui viennent s’adosser à la façade arrière. Pour éviter un effet trop compact mais aussi pour ne perdre aucun ensoleillement, ces deux cubes ont été décalés. Ce décrochement permet de laisser circuler la lumière pour les habitants de la maison comme pour le jardin et le voisinage. Il permet aussi la création d’une terrasse abritée.

Quand légèreté et sécurité s’associent

L’effet visuel offre une belle légèreté encore renforcée par le choix de deux matériaux complémentaires pour le bardage extérieur : les lames de bois posées verticalement apportent de la chaleur et un contraste intéressant avec la brique et la pierre d’origine. Les ardoises CUPACLAD, posées à l’horizontal, viennent elles souligner la structure, à la manière d’un socle.

« Ces bandeaux d’ardoise donnent ainsi un sentiment de sécurité à cet édifice et contrebalancent la sensation aérienne créée par le cube suspendu. » ajoute Jérôme Desmedt.

La souplesse et la variété de mise en œuvre des ardoises CUPACLAD autorise un jeu graphique entre lignes horizontales et lignes verticales. Sur ce chantier, ce jeu supprime toute lourdeur visuelle ou impression d’un monobloc en façades.

Le choix de matériaux écologiques et bioclimatiques est assumé jusqu’à la mise en œuvre des bardages qui ont été posés sur une ossature bois intégrant un isolant cellulosique.

Le confort avant tout

Suivant la philosophie de Desmedt-Purnelle, le geste architectural de cette extension est au service de la fonctionnalité : le cube haut accueille une suite parentale avec salle de bain. Le cube au sol offre un salon-séjour supplémentaire et indépendant de la salle à manger existante. L’orientation, l’organisation entre ces nouveaux espaces et la maison d’origine ainsi que le choix des matériaux, tout concourt au confort et au bien-être des occupants.

Extension d’une maison individuelle ancienne

Commune : Sombreffe, Belgique

Superficie d’origine 100 m2

Superficie extension 2 x 30 m2

Durée du chantier : 6 mois

Entreprise générale : Groupe Chimsco

Architecte : Bureau d’Architectes Desmedt-Purnelle