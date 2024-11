À Saint-Denis, un nouveau cas d’école

Situé au sud de la ville de Saint-Denis, prenant place dans le périmètre d’extension de la ZAC Montjoie, à l’angle de la rue des Fillettes, de la rue du Landy et de la future avenue George Sand, le nouveau lycée La Plaine a de quoi faire des envieux. Élaboré avec la plus grande sensibilité et mettant en œuvre de multiples savoir-faire, l’ensemble aux traits épurés porte la signature de Brenac & Gonzalez & Associés.

Une localisation en pleine expansion Une situation stratégique, un programme complexe et une architecture vertueuse. La réalisation du lycée La Plaine et de son internat constitue une réponse adéquate à un double enjeu.

À la fois urbain et architectural, ce dernier associe avec tact efficacité esthétique et performance énergétique. Les architectes de Brenac & Gonzalez & Associés ont accompli un travail fin pour un équipement ouvert sur son quartier mais aussi sur la ville. En réponse au concours lancé par le Conseil régional d'Île-de-France, la construction proposée est destinée à accompagner le développement urbain du quartier de la ZAC de Montjoie, une localisation en pleine expansion. Amphithéâtre du nouveau lycée La Plaine à Saint-Denis - Crédit photo : Sergio Grazia Un programme vaste Le programme est vaste. En plus des salles de classe traditionnelles il comprend un internat, un restaurant scolaire ainsi que des logements de fonction, un ensemble de 15 500 m² travaillé selon un plan reprenant la forme de la spirale. Cette dernière constitue tout un symbole. Il s’agit tout d’abord de la volonté de concevoir un équipement ouvert débarrassé de toute entrave, libre et traduisant à travers sa forme le mouvement que ce soit à l’intérieur ou avec l’extérieur. Grâce aux différents volumes soulevés, l’équipement garantit des connexions visuelles dégageant une multitude de perspectives entre l’espace public, le parvis, la cour, le préau et les jardins intérieurs. Le restaurant mutualisé est l’un des composants importants, qui lie l’ensemble des fonctionnalités comme le lycée, l’internat et les logements. Les façades et leur vêture attirent l’attention. À l’instar de rubans en mouvement, les lattes en bois couvrent l’enveloppe et assurent une certaine homogénéité au projet. Vue intérieure du nouveau lycée La Plaine à Saint-Denis - Crédit photo : Stefan Tuchila La performance énergétique comme atout Le lycée La Plaine se distingue par son enveloppe thermique, qui s’avère être performante, surtout en comparaison aux standards réglementaires. La Région, qui souhaitait un projet à haute portée environnementale, a été récompensée. En témoignent plusieurs procédés en faveur de l’économie d’énergie comme les installations électriques, la présence de panneaux photovoltaïques, les astuces de récupération des eaux pluviales. Bref, tout un assortiment d’ingéniosités qui hissent le projet vers un haut niveau de durabilité. À Saint-Denis, le lycée La Plaine est un exemple à suivre ! Sipane Hoh

Photo de une : Sergio Grazia