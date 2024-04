Le PSE : performer pour moins consommer d’énergie

- La part des déperditions thermiques des sols et planchers est estimée entre 7 et 10%. Plusieurs solutions d’isolation PSE sont envisageables, intégrée au plancher, fixée en-dessous ou posée dessus.

- Des murs mal isolés représentent environ 16% des déperditions thermiques. Leur performance peut être améliorée en isolant par l'intérieur (complexe de doublage PSE) ou par l'extérieur (panneaux PSE sous enduit par exemple).

- Près de 33% des déperditions passent par le toit dans un bâtiment mal ou non isolé. A chaque type de toiture (terrasse ou en pente), une isolation PSE adaptée existe.