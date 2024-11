Risque inondation : 2 l’Eau Protection offre des solutions aux architectes

2 L'Eau Protection, fabricant, concepteur et revendeur d’une gamme technique fiable, durable et certifiée de solutions anti-inondation joue un rôle crucial et complémentaire à celui des architectes dans la création d'environnements bâtis résilients face aux impacts du changement climatique, notamment aux inondations.

Les forces et atouts principaux de 2 L'Eau Protection pour collaborer avec les architectes sur l'adaptation au risque d'inondation sont :

1 | Expertise et expérience : 2 L'Eau Protection est un expert en inondation depuis 2005. Cette longue expérience, par l’étude et la protection de sites variés pour des crues de projets diverses, nous confère une connaissance approfondie des risques, des différents types de bâti et de sites, des solutions techniques existantes et des projets de mise en oeuvre. Comme les décisions clés et importantes d’un projet de prévention se prennent en début de projet, dès les premières étapes, nous pouvons ainsi conseiller efficacement les architectes sur les meilleures stratégies à adopter.

2 | Accompagnement complet : L'entreprise propose un accompagnement global, allant de l'écoute et du conseil initial à la réalisation et à la maintenance des systèmes de protection anti-inondation, quelle que soit la forme du projet, appel d’offre public, appel d’offre privé, marché de gré à gré. Nous intervenons dans le cadre de projets de rénovation de bâtiments ou de constructions neuves, et pouvons dès le début apporter nos idées en phase de faisabilité, de conception et planification pour la MOA et la MOE. Nous sommes aussi sollicités en phase de consultation et proposons nos prestations et équipements en phase de chantier, avec des services de formation et exercice de mise en sécurité en phase de livraison et réception.

Cela inclut :

→ Bureau d'études : nous réalisons des diagnostics de site, des études de faisabilité, des plans DAO/CAO pour l'intégration dans les projets architecturaux, et intégrons des solutions éprouvées et au besoin, concevons des équipements innovants. Cet aspect de pouvoir utiliser des solutions existantes ou d’en créer, et de pouvoir réaliser les études et plans en interne est crucial pour l'intégration harmonieuse des solutions anti-inondation dans la conception globale du bâtiment.

→ Fourniture d'équipements : nous fournissons une large gamme de produits (barrières anti-inondations, portes et portails étanches, barrières anti-inondation automatiques etc.), testés et certifiés, assurant une qualité et une fiabilité maximales. Les dispositifs doivent fonctionner à tout moment et la qualité et la maîtrise cycle de vie des protections sont deux éléments essentiels dans le choix des solutions. Nous avons des critères de conception et de sélection de nos équipements basés sur un maintien opérationnel simple et robuste, avec une longévité des pièces clés. Nous devons par exemple assurer la disponibilité des pièces détachées des dispositifs installés sur les centrales nucléaires pour une durée de 30 ans, sachant que nous en installons chaque année depuis une décennie.

Pour en savoir plus, consultez le catalogue.

→ Installation et maintenance : nous proposons des services d'installation, d’assistance à la pose et de maintenance, garantissant la pérennité et l'efficacité des solutions mises en place. La formation des équipes de sécurité sur l'utilisation des équipements est également une prestation proposée aux sites à protéger. Par notre expérience et notre savoir-faire varié, nous pouvons intervenir pour assister des installations avec des entreprises de travaux partout sur la planète et assurer la transmission d’information aux clients.

3 | Solutions sur mesure et innovantes : 2 L'Eau Protection met l'accent sur des solutions personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet architectural. La veille innovation et un bureau d'étude interne nous permettent de proposer des solutions techniques adaptées aux conditions spécifiques et à l'évolution des normes. Nous avons des solutions développées, éprouvées, testées, certifiées, et savons aussi innover et créer des nouvelles solutions et les tester.

4 | Couverture nationale et internationale : notre présence nationale et internationale assure une disponibilité et une capacité d'intervention sur une large zone géographique, un atout pour les projets de grande envergure ou les collaborations transfrontalières.

Voici un lien Google Map vous permettant de découvrir quelques réalisations phares de 2 l’Eau Protection en France et à l’internationale.

5 | Certifications : les solutions les plus importantes et produits sélectionnés par 2 l’Eau Protection sont certifiés et approuvés par des organismes reconnus internationalement (FM Approved, TÜV Rheinland, etc.). Cela témoigne de la qualité et de la durabilité des produits sélectionnés. Ces certifications sont un gage de fiabilité et de conformité des solutions proposées. Quand nous créons des solutions nouvelles, nous avons la capacité aussi de les tester dans un bassin test.

En résumé, 2 L'Eau Protection offre aux architectes une collaboration complète, experte et fiable pour la mise en place de solutions d'adaptation au risque d'inondation efficaces et durables. Notre approche globale, notre expertise technique et notre capacité à proposer des solutions sur mesure constituent des atouts majeurs pour des projets architecturaux résilients.