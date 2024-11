Projet L'Oréal à Düsseldorf : transformation du siège allemand avec HIMACS

Pour refléter les standards élevés et le prestige de L'Oréal, le matériau Solid Surface HIMACS a été choisi comme élément clé du design. Utilisé dans tout le bâtiment, ce matériau confère un style raffiné et contemporain à cet espace emblématique.

Dès l’entrée, le hall de 7 mètres de haut plonge les visiteurs dans une ambiance d'ouverture et de connexion. Le design intérieur, dominé par le blanc et l'or, symbolise la pureté et l’élégance.

Le comptoir d'accueil, réalisé en HIMACS Alpine White, donne une touche de sophistication, mettant en valeur les 36 marques internationales du groupe cosmétique leader mondial.

Des éléments tels que la banque d'accueil sur-mesure, les banquettes, et le comptoir circulaire dédié à la pause-café, tous réalisés en HIMACS, apportent une modernité fonctionnelle et une atmosphère propice à la communication et à l'échange. Ces espaces sont conçus pour offrir aux visiteurs et aux employés une expérience fluide et agréable.

Dans le restaurant, HIMACS joue également un rôle central. Le matériau est utilisé dans la conception des banquettes, des comptoirs suspendus, et des dessus de tables des îlots de restauration, alliant robustesse, durabilité et faible entretien. Grâce à sa surface non poreuse, HIMACS garantit une hygiène optimale, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces à fort trafic, comme les caisses et les zones de self-service.

Le comptoir café et les présentoirs noirs contrastent avec le blanc brillant des autres éléments, créant un effet visuel saisissant qui illustre parfaitement la recherche d’innovation des architectes.

En combinant design élégant, matériaux durables, et fonctionnalité, le projet de transformation du siège de L'Oréal à Düsseldorf illustre parfaitement la capacité de l’architecture à refléter l’identité et les valeurs d’une marque mondiale.

Nom du projet : Siège de L'Oréal à Düsseldorf.

Lieu : Düsseldorf, Allemagne.

Architecture et design d’intérieur : HPP ArchitektenGmbH, Düsseldorf.

Fabrication : Schumann MöbelwerkstätteGmbH, Altenkirchen.

Matériau : HIMACS Alpine White S028, HIMACSBlack S022.

Éléments HIMACS : Bureau d’accueil, comptoir à café (hall d’entrée et restaurant), banquettes, tables, buffet, self-service des soupes, caisses.

Crédits photos : © Ralph Richter.