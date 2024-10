Heidelberg Materials France, producteur de solutions ciment, granulats et béton prêt à l’emploi, a annoncé l’acquisition de la société Moroni. Ainsi, l’industriel tend à renforcer sa position dans l’Est de la France, mais aussi ses activités de recyclage.

Ce jeudi 11 juillet, Heidelberg Materials France a annoncé l’acquisition de la société Moroni. Implantée en Champagne depuis près d’un siècle, l’entreprise produit des sables et graviers de carrières.

L’industriel Charles Moroni dénombre 80 collaborateurs, répartis sur trois sites dont deux d’exploitation. Le site de Saint-Léonard, dan l’agglomération de Reims, est spécialisé dans la production et la commercialisation de granulats recyclés. Ceux-ci sont issus de la démolition mais aussi de coproduits des industries locales, c’est-à-dire les granulats de verre et les mâchefers, fruit d’un partenariat avec Yprema.

Une acquisition stratégique dans une feuille de route développement durable

En intégrant l’entreprise Charles Moroni, Heidelberg Materials France veut renforcer ses positions dans l’Est de la France mais également en matière de recyclage. Rappelons que le groupe Heidelberg Materials a dessiné une feuille de route développement durable à horizon 2030, avec un pilier centré sur l’économie circulaire.

Ainsi, l’acquisition de la société Moroni « s’appuie notamment sur la proximité et la circularité, leviers clés pour le déploiement d’une nouvelle économie et accélérer le développement du recyclage en boucle fermée du matériau béton », se réjouit Bruno Pillon, président des activités France de Heidelberg Materials.

« Les synergies entre nos activités dans l’Est de la France et la société Moroni sont nombreuses. Elles nous permettront de renforcer notre offre de produits et services pour nos clients, bâtisseurs et aménageurs de territoires, qui œuvrent à l’amélioration de notre cadre de vie », abonde Sylvie Berhault, directrice générale des activités granulats de Heidelberg Materials France.

Virginie Kroun

Photo de Une : Heidelberg Materials France