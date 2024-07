Sur Batimat, EDILIANS donne rendez-vous à tous les professionnels pour leur présenter ses nouvelles solutions performantes et esthétiques au service d’une construction sobre et décarbonée

En tant qu’acteur de la rénovation énergétique globale, c’est donc tout naturellement qu’EDILIANS reste fidèle à ce rendez-vous incontournable. Figurant parmi les leaders européens des solutions de toiture durable, l’entreprise présentera sur son stand ses nouvelles solutions performantes et esthétiques, nées des synergies entre la tuile terre cuite et tous les éléments de la toiture (solaire, isolation, ventilation, étanchéité ...), pour favoriser la transition vers une construction sobre et décarbonée.

De nouvelles tuiles pour embellir les toits du Nord au Sud

Depuis toujours, EDILIANS s’attache à créer de nouvelles typologies de produits qui s’inscrivent dans les grandes tendances architecturales tant au niveau des formes, des coloris que des aspects de surface. Aujourd’hui, le leader historique et marque de référence de la toiture terre cuite en France enrichit sa gamme de tuiles avec :

la DOUBLE TENORD Huguenot, une tuile grand format aux accents du Nord, adaptée aux faibles pentes,

la PLEIN SUD RÉABILIS Gélis, un modèle d’exception qui marie esthétique haut de gamme et grande souplesse de pose, en neuf comme en rénovation, pour retrouver le caractère unique des toitures traditionnelles du bassin méditerranéen ou sublimer les habitations par des tuiles de grande qualité,

ainsi qu’une troisième tuile dans la famille des tuiles plates, à l’appellation de terroir Phalempin qui sera dévoilée sur le salon.

DOUBLE TENORD Huguenot, la tuile grand format aux accents du Nord adaptée aux faibles pentes

Fruit d’une démarche innovante de conception bas carbone,la nouvelle tuile grand moule faiblement galbée DOUBLE TENORD Huguenot succède à l’actuelle tuile ARTOISE Huguenot qui reste disponible pour répondre aux besoins de la rénovation. Avec son esthétique épurée dite petit moule à cornet étroit et son nez fin, elle incarne tout l’esprit du Nord et s’intègrera à merveille dans la tradition architecturale très particulière de cette région jusqu’aux Flandres tout en apportant des avantages significatifs à ses utilisateurs :

d’un point de vue technique qui rend sa mise en œuvre possible en faible pente (norme NF Faible Pente en cours) et offre un jeu de pose utile en rénovation,

en terme de conception grâce à son format double qui allège considérablement le poids unitaire de la tuile et donc celui au m 2 ,

, une large gamme d’accessoires compatibles avec la famille TENORD Huguenot et de teintes (Flammé Rustique, Rouge, Terre d’Amarante et Anthracite) permettant aux couvreurs de bénéficier d’un large éventail de solutions pour des finitions soignées.

Au delà de ses qualités techniques et esthétiques, ce nouveau modèle grand format (10 au m2), illustre l’engagement d’EDILIANS dans la décarbonation de ses productions. Avec une empreinte carbone au m2 réduite, la tuile DOUBLE TENORD à l’appellation de terroir Huguenot répond ainsi à des enjeux environnementaux majeurs.

Avec la nouvelle tuile PLEIN SUD RÉABILIS Gélis, EDILIANS excelle dans l’art de faire de l’ancien avec du neuf

Fabriquée sur le site Edilians de Léguevin en région toulousaine, la nouvelle tuile PLEIN SUD RÉABILIS Gélis restitue, tout en nuances et élégance, l’esthétique grand moule galbée des toitures traditionnelles du Sud de la France, tout en bénéficiant des avantages techniques des modèles à emboîtement de dernière génération.

Avec 6 empreintes complémentaires composant le jeu de déstructuration le plus étendu du marché, elle dispose d’un nez épais, vieilli et érodé. Couplé à sa surface striée et irrégulière, celui-ci reproduit fidèlement le caractère authentique des tuiles de récupération provençale, devenues très rares pour la rénovation.

Disponible dans le coloris exclusif Sainte Madeleine, plébiscité sur le bassin méditerranéen, elle affiche un panachage généreux qui confère à chaque toiture un aspect unique et chromatique très vivant. À travers un camaïeu de nuances de rouge, de paille, de rosé et de tuiles noircies par le temps, rehaussées par un poudrage effet lichen, il incarne parfaitement l’esprit des vieilles tuiles patinées de la région PACA, ancré dans la tradition architecturale méridionale.

À l’esthétique haut de gamme reprenant les caractéristiques fortes des tuiles canal en termes de coloris et de structures, mais dans un format plus économique, la PLEIN SUD RÉABILIS Gélis est proposée avec un système de finition à l’égout façon « canal ». À cela s’ajoute une gamme complète d’accessoires en terre cuite (faitières et abouts de faitières, 1/2 tuile, 1/2 tuile sablière, ventilation...) reprenant son jeu de déstructurations pour une finition soignée.

Grâce à un jeu latéral (26 mm) et longitudinal (24 mm) important, la nouvelle tuile PLEIN SUD RÉABILIS Gélis d’EDILIANS offre un confort de mise en œuvre qui lui permet de s’adapter facilement à toutes les configurations. Cette flexibilité en fait la pièce maîtresse de tous les projets de construction, et plus encore de rénovation.

→ Un dispositif de communication associé

Pour accompagner le lancement de la nouvelle tuile PLEIN SUD RÉABILIS Gélis auprès des couvreurs, EDILIANS met en place jusqu’au 31 décembre 2024 un jeu concours intitulé « Les Gélis d’or ». Pour tenter sa chance, rien de plus simple ! Il suffit à l’artisan de trouver, en déballant sa palette de PLEIN SUD RÉABILIS Gélis, un sticker aléatoirement apposé sur les tuiles lors de leur fabrication. Si par chance, il découvre un Gélis d’Or, il peut alors gagner l’un des lots mis en jeu (machine à café professionnelle, barbecue...). L’opération, relayée sous forme de flyers remis par la force commerciale d’EDILIANS aux artisans, fera également l’objet d’une campagne de communication sous forme d’emailing et de sms.

→ Caractéristiques techniques

Longueur hors tout : 480 mm

Largeur hors tout : 316 mm

Largeur utile : de 231 à 257 mm

Nombre au m 2 : de 9,6 à 11,4 selon recouvrement

: de 9,6 à 11,4 selon recouvrement Pureau variable de 380 à 404 mm

Type de pose : à joints droits

Poids unitaire : 4,4 kg

Poids au m2 : 44 kg (10 tuiles au m 2 )

) DTU : 40-21

Classe de galbe G2*

Pour en savoir plus exit_to_app