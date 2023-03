Quartix obtient la médaille d’Or Investor in Customers pour son service client exceptionnel

Chez Quartix, offrir une expérience centrée sur le client est essentiel à la stratégie de l'entreprise. Richard Lilwall, PDG de Quartix, a déclaré : "Comprendre comment nos clients se sentent à propos du service que nous offrons et comprendre où nous pouvons nous améliorer est inestimable. Avec ces informations, nous pouvons mieux aligner notre offre de service sur les besoins des clients et savoir où concentrer notre attention."



James Edmonds, directeur de IIC, a commenté la performance de Quartix : "Quartix a de nouveau démontré une culture client extrêmement forte dans son évaluation de 2023. L'obtention de la médaille d'or est le fruit de progrès constants et de la consolidation d'une culture centrée sur le client déjà forte. Toute l'équipe d’IIC félicite Quartix pour ce résultat et nous nous réjouissons de travailler ensemble à l'avenir."



Environ 30 000 clients, employés et partenaires commerciaux ont été invités à participer à l'enquête, couvrant toutes les régions géographiques et tailles de flotte. Les résultats ont montré des performances élevées dans tous les segments et régions, indiquant une approche cohérente de la gestion de l'expérience client. Cela démontre l'engagement de Quartix à placer ses clients au premier plan et à fournir un niveau de service exceptionnel à chaque étape de leur parcours.



Le processus d'accréditation Investor in Customers mesure la capacité d'une organisation à comprendre les besoins de ses clients et à répondre à leurs attentes - quelque chose qui reste au cœur de la mission de Quartix aujourd'hui. L'obtention de la médaille d'or reconnaît les efforts de Quartix pour créer un environnement où les clients se sentent valorisés et appréciés, ce qui distingue Quartix au sein de l'industrie de la télématique pour les flottes.

