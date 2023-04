Kiloutou dévoile ses résultats 2022 et accélère sa transformation digitale

2022 a été une année historique pour le groupe Kiloutou, spécialisé dans la location de matériel. Avec un chiffre d’affaires de 1 018 milliard d’euros - première fois que le groupe passe le cap symbolique du milliard - pour l’année passée, Kiloutou renforce sa position de 3ème acteur européen du marché de la location.

Sa croissance solide sur l’année 2022 (+28,4 %) n’est certainement pas étrangère à son entrée réussie sur deux nouveaux marchés européens. En effet, le groupe s'est s’implanté sur le sol danois en avril 2022 et au Portugal en novembre dernier, notamment grâce à l’acquisition des leaders respectifs sur ces territoires, GSV et Vendap. Kiloutou est désormais présent dans sept pays européens, et compte bien poursuivre le développement de son maillage territorial sur toutes ces géographies.

En ce qui concerne l'environnement, le groupe compte notamment faire en sorte que 35 % des investissements 2023 soient dédiés aux matériels bas carbone.

L’accélération du digital comme fil rouge pour 2023

L’un des gros axes de travail de Kiloutou pour l’année en cours est de maintenir le cap en matière de digitalisation. Le nouveau site internet du groupe, récemment mis en ligne, s’inscrit dans cette démarche en proposant un meilleur accompagnement dans le choix des matériels, des conseils d’utilisation, tout en améliorant le service de réservation en ligne.

Cette transformation digitale résonne jusqu’au cœur d’activité de Kiloutou. Aujourd’hui, elle accompagne la transformation des métiers du groupe pour les rendre plus efficaces et plus performants. En définitive, cela augmente la qualité des services proposés aux clients sur leurs chantiers.

Le développement des solutions de télématique fait progresser de nombreux usages au cœur de l’activité de Kiloutou. La data est aujourd’hui garante d’une meilleure efficacité et qualité de service. Elle permet également une connaissance plus fine de l’impact CO2 des matériels (suivi du ralenti des matériels thermiques, consommation de carburant), soit autant de données essentielles pour accompagner, au mieux, les clients et plus largement, l’ensemble des acteurs du secteur dans la prise en compte de l’impact des matériels et établir des plans d’amélioration du bilan carbone des chantiers.

Pour Kiloutou, cette transformation digitale est aussi un levier de performance économique à court, moyen et long terme. En seulement trois ans, le chiffre d’affaires généré sur le canal digital a été multiplié par 10.

