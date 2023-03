REP PMCB : opérateurs de déchets inertes, rejoignez le réseau Ecominéro !

La REP1 PMCB2 est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Aujourd’hui, 1 300 entreprises productrices ont rejoint Ecominéro, agréé pour la collecte et le recyclage des matériaux inertes, majoritairement composés de minéraux. Après la campagne d’adhésion réussie des producteurs, c’est l’heure de la campagne de contractualisation avec les gestionnaires de déchets inertes.



En tant qu’éco-organisme, Ecominéro doit mettre à disposition des entreprises du bâtiment détentrices de déchets de chantier un réseau de sites de collecte. Pour ce faire, il doit contractualiser avec tous les opérateurs de déchets intéressés pour, ensemble, constituer un maillage de points de collecte au plus proche des chantiers urbains et ruraux. Sont ainsi concernées plusieurs centaines de plateformes de recyclage industriel, souvent basées sur des carrières de production de granulats, ainsi que des déchetteries professionnelles. La phase de contractualisation a démarré le 1er mars 2023, pour une mise en œuvre opérationnelle dès le 1er mai 2023. Les plateformes pourront alors collecter les déchets pour le compte d’Ecominéro qui, conformément à son cahier des charges, prendra en charge plus de 50% des coûts de reprise pour cette première année d’exercice. Les détenteurs de déchets auront accès à une cartographie en ligne leur permettant d’identifier et de rejoindre facilement le point de reprise, partenaire d’Ecominéro, le plus proche de leur chantier.

Objectif : soutenir les opérateurs de déchets dans leurs démarches

Pas de temps à perdre ! Le 1er mai arrive à grands pas, d’autant qu’Ecominéro souhaite, dès cette date, communiquer aux détenteurs de déchets des informations précises et qualitatives quant aux sites de collecte mis à leur disposition.

Ecominéro accompagne les opérateurs de déchets tout au long de la phase de contractualisation à l’aide d’un dispositif de support complet : des webinaires sont programmés pour expliquer les différentes étapes à suivre ; des fiches mémo, guides et modes d’emploi sont accessibles en ligne ; toutes les démarches se font en ligne, de façon intuitive, via un espace sécurisé accessible depuis le site ecominero.fr.

Les opérateurs de déchets intéressés ou en cours de contractualisation peuvent adresser leurs questions à l’adresse mail (operations@ecominero.fr) ; notre équipe spécialisée ne manquera pas de leur répondre dans les meilleurs délais.

1 - Responsabilité élargie du producteur

2 - Produits et matériaux de construction pour le bâtiment

