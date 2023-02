Que poser sur une commode de chambre ?

La commode de chambre, l’espace idéal pour vos objets déco

En premier lieu, votre commode peut vous permettre de mettre en avant de nombreux objets déco, parfaits pour exprimer votre personnalité, et pour jouer avec les formes et les couleurs. Des bougies, des boîtes de rangement colorées, des accessoires que vous utilisez au quotidien ou des souvenirs de voyage... Profitez de votre commode pour disposer vos objets préférés, que vous prendrez plaisir à admirer au quotidien. Vous pourrez régulièrement changer d’objets de déco mis en avant, en fonction de vos trouvailles, des saisons, et de vos inspirations du moment.

Transformer une commode de chambre en table à langer

Si cette commode se trouve dans la chambre d’un enfant en bas-âge, vous pourrez vous en servir comme d’une table à langer. Pour cela, c’est très simple, puisqu’il suffit de poser un coussin à langer directement sur le dessus de la commode. Ils sont conçus pour vous aider à changer votre bébé de manière confortable, et peuvent s’adapter à des commodes de toute taille. Vous pourrez donc faire de votre commode un élément des plus pratiques de la chambre d’enfant, et cela en très peu de temps.

De la même manière, à mesure que vos enfants grandissent, ce matelas pourra être mis de côté et remplacé par les jouets et objets préférés de vos enfants, pour une commode aux multiples usages. L’idéal pour une chambre d’enfant qui évolue, jusqu’à se transformer en chambre d’adolescent, ce qui pourrait nécessiter le choix d’un matelas sur le site Hypnia.

Des étagères murales pour une bibliothèque sur-mesure

Si vous avez besoin d’encore plus de rangement, profitez de votre commode pour installer des étagères murales en hauteur. Privilégiez des étagères de largeur similaire, qui, une fois posées, donneront l’effet d’un meuble complet, à condition de choisir des couleurs et des matériaux complémentaires. Ces étagères vous permettront de ranger vos livres ou de disposer des paniers de rangement, à la fois pratiques et décoratifs.

Une commode qui prend des airs de coiffeuse

Autre idée, pourquoi ne pas vous servir de votre commode comme d’une coiffeuse ? Si vous manquez d’espace dans votre chambre, la commode peut très bien porter différentes casquettes. Disposez de manière organisée l’essentiel de votre maquillage, les produits que vous utilisez au quotidien, ainsi que les éléments nécessaires pour vous coiffer. Sur le dessus de la commode, vous pourrez également installer un miroir, qui vous permettra de vous préparer rapidement le matin, ou de vous maquiller avant de sortir le soir. Un meuble pratique, qui peut aussi vous donner envie d’exposer votre collection de parfums par exemple !

L’endroit parfait pour installer une lampe

Si vous trouvez que votre chambre manque de sources lumineuses, profitez de votre commode pour y installer une lampe. Vous trouverez des lampes de tous styles, et dans toutes les gammes de prix, et pourrez sélectionner un modèle qui correspond parfaitement à la décoration de votre chambre. Cette lumière douce vous offrira un éclairage des plus délicats en soirée, et pourrait même éclairer vos cadres et photos accrochés plus haut. À vous d’habiller votre commode selon vos envies !