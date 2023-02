Choisir sa pompe à chaleur Aquarea en toute sérénité avec Panasonic

En parallèle d’une innovation produit constante et d’une exigence reconnue en matière de qualité et d’impacts environnementaux, Panasonic se fait fort de proposer tout un panel d’outils et de services à destination de ses clients installateurs et bureaux d’études ainsi que de ses clients finaux. L’objectif ? Aider à sélectionner le bon matériel puis accompagner pour l’installer et le maintenir.



Après avoir proposé des outils et solutions plus particulièrement destinées aux professionnels, cette fois-ci Panasonic s’adresse au grand public avec un nouveau logiciel : l’outil de sélection Aquarea. Disponible en ligne et gratuitement sur le site Panasonic, il permet de sélectionner au sein de la gamme Aquarea la pompe à chaleur la mieux adaptée. Particulièrement simple à utiliser, il aide à identifier ses besoins (chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement), les conditions hivernales, la superficie, le niveau d’isolation et le nombre de résidents. Une fois les réponses apportées, l’application propose le matériel le plus adapté et donne accès à un complément d’information. Il est également possible de demander à être contacté par le service client Panasonic.

S’il donne un premier niveau d’information quant au futur dimensionnement de l’installation, l’outil de sélection Aquarea constitue également un bon moyen de mieux connaitre la gamme de pompes à chaleur Aquarea air-eau de Panasonic. Couvrant tous les cas de figure, de la maison neuve extrêmement performante à la rénovation, les PAC Aquarea se positionnent parmi les solutions les plus performantes et exigeantes du marché.



Dans cette droite lignée et très récemment Panasonic a présenté les dernières générations de ses PAC Aquarea avec les séries K et L. La génération K utilise le fluide R32, ce qui en fait une excellente solution pour les logements neufs. Quant à la génération L, elle utilise le réfrigérant naturel R290, dont le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) n'est que de 3. Cette gamme convient donc particulièrement bien à la rénovation et aux applications collectives où une température élevée est requise pour les radiateurs.

Initialement destiné au client final, l’outil de sélection Aquarea peut également être utilement utilisé par un installateur afin d’identifier en temps réel avec le client final le matériel qui lui conviendra le mieux et lui donner un premier niveau d’information sur les produits envisagés.

