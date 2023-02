Daliform Group, légèreté structurelle pour le nouveau Campus Bocconi

L’extension du Campus de l’Université Bocconi de Milan occupe, au sud de l’historique campus, la zone de l’ancien « Centrale del Latte », un site que s'étend sur une surface de 36.000 m2.



Le nouveau pôle universitaire, siège de SDA Bocconi School of Management, comprend une série des bâtiments entourés par une zone vert qui constitue de connexion avec le reste du campus et avec la ville. Les résidences universitaires, les salles de classe et les salles d'enseignement et de recherche sont flanquées d'un centre sportif et récréatif - avec une piscine olympique - ouvert au public.

Les volumes typiquement sinueux de SANAA, sont reliés entre eaux par des serpentins des parcours couverts que traversent le parc. Il n’y a pas des façades principales, mais un ensemble des surfaces semi-transparents que laissent entrevoir les activités que se déroulent dans les espaces de l’université.

Les bâtiment s’ouvrent tous sur des courts internes verts, qui grâce aux façades complètement vitrées permettent aux intérieurs de bénéficier d’un consistant apport de lumière naturelle.



L’exigence du projet architectural était de créer des planchers sans des structures retombées et avec une sous face lisse.

Du point de vue structural était nécessaire de prévoir une typologie de plancher qui permettait d’obtenir une structure légère mais en même temp résistante et peu déformable, étant donné la présence des vitres plans et courbes dans les paramètres extérieurs.

Daliform Group, société qui s’est toujours distinguée pour la capacité de créer produits d’innovation et évolués pour les bâtiments, a donc proposé son produit U-Boot® Béton : un coffrage perdu en PP recyclé, étudié pour réaliser planchers allégés bidirectionnels en béton armé et mis en œuvre avec sous face parfaitement lisse à laisser aussi à vue.

Avec l’intégration du système U-Boot® Béton de Daliform Group dans le projet, il a été possible de construire des structures répondant parfaitement à toutes les exigences de performance. Le système d’allègement est flexible et s’adapte parfaitement aux plans d’étage courbes présentant des irrégularités dans la disposition des éléments portants verticaux.

L’utilisation de U-Boot® Béton permet d’obtenir de nombreux avantages sur toute la structure (même en cas de variante) :

des économies d'acier sur les dalles de 15% en moyenne, sur les poteaux et les fondations de 20% en moyenne ; des économies de béton sur les dalles (de 25% en moyenne) et, bien que mineur, sur les poteaux et les fondations ; réduction des actions sismiques et gravitationnelles liées à la diminution du poids du bâtiment ; poteaux et fondations plus petits, réduction des coûts d'excavation pour les fondations; une plus grande liberté dans la disposition, même irrégulière, des piliers, au bénéfice de la qualité architecturale de l'ouvrage ; la réduction des opérations d'usinage et le transfert des éléments d'allègement vers les niveaux supérieurs ; des avantages dans la logistique du chantier.



U-Boot® Béton est réalisé conformément aux standards de qualité les plus élevés et il est couvert par de nombreuses certifications, Avis Technique du CSTB.

Le bureau technique de Daliform Group est à disposition du concepteur pour fournir des informations techniques spécifiques, étude de faisabilité et assistance à la conception exécutive.

Pour en savoir plus exit_to_app