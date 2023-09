Quels sont les avantages de la tôle imitation tuile ?

Esthétiques, faciles et rapides à poser, les tôles imitation tuile sont de plus en plus utilisées sur les chantiers. Découvrez pourquoi !

Joris Ide propose une gamme de tôle tuile et d’accessoires associant avec fidélité le cachet de la tuile aux nombreux avantages de la tôle. Proposée en version simple peau et en panneau sandwich isolé, la tôle tuile Joris Ide est une solution innovante pour la rénovation et la construction de toiture. La tôle tuile Joris Ide, une bonne alternative à la tuile traditionnelle Pourquoi opter pour l'acier plutôt que la céramique ? Il y a plusieurs raisons qui poussent les constructeurs à choisir la tôle tuile à la tuile traditionnelle. L'un des principaux facteurs est le coût. Installer une toiture en tuiles représente un investissement conséquent, autant en termes de main-d'œuvre que de matériaux.

Les délais de livraison liés aux pénuries de tuiles peuvent également expliquer l’attrait pour la tôle tuile.

Enfin, pour le particulier, la tuile classique impose un entretien régulier pour maintenir son aspect. Et lors d'intempéries, il n’est pas rare de devoir remplacer une tuile endommagée ou arrachée par le vent. Une autre raison qui explique la popularité croissante de la tôle tuile. une tuile classique sur la toiture haute, une tôle tuile sur la toiture basse Quels sont les avantages offerts par la tôle imitation tuile ? Esthétique : Le panneau tuile imite avec fidélité l'apparence de la tuile traditionnelle. Il est disponible en plusieurs coloris et longueurs selon les besoins du client, avec des accessoires pour une finition parfaite.

Installation : Faciles et rapides à installer, les panneaux tuiles s'adaptent sur mesure et s'emboîtent rapidement. Ils sont légers et peuvent être installés sur toits à faible pente ou en combinaison de fenêtres de toit.

Étanchéité maximale : ces tôles résistent aux intempéries et au temps, et ne nécessitent qu'un entretien minimal. Économie d'énergie : La version isolée du panneau tuile renforce l'efficacité thermique du toit, permettant ainsi d'améliorer le confort thermique du bâtiment et de faire des économies d'énergie.

Coût : Le coût d'acquisition et d'installation du panneau tuile est généralement inférieur à celui de la tuile traditionnelle.

Disponibilité : Les formats standards sont en stock, et des tailles spécifiques peuvent être livrées en 2-3 semaines.