Comment ventiler une salle de classe efficacement ?

L'importance de ventiler une salle de classe

Lorsque l'on parle de l'environnement de la salle de classe, la qualité de l'air intérieur est souvent négligée. Cependant, la ventilation d’une école est cruciale pour maintenir un environnement de travail sain et productif pour les étudiants et les enseignants.

Lorsqu'une salle de classe est mal ventilée, l'air peut devenir stagnant et favoriser la prolifération de bactéries, de virus et d'autres agents pathogènes. Cela peut causer des maladies telles que la grippe, le rhume et même des infections respiratoires plus graves. Une ventilation adéquate peut aider à prévenir la propagation de ces maladies et à maintenir un environnement d'apprentissage sain.

En plus de prévenir la propagation des maladies et autres infections, la ventilation des salles de classe permet également d'améliorer :

La concentration

La productivité

Le bien-être des enfants, étudiants et enseignants

Des études ont montré que les salles de classe bien ventilées améliorent la concentration et la performance cognitive des élèves, ce qui peut avoir un impact positif sur leur réussite scolaire.

Réglementation sur la ventilation des salles de classe

le Plan National d'Actions pour la Qualité de l'Air Intérieur introduit entre 2018 et 2023 a été mis en place pour améliorer la qualité de l'air dans les établissements recevant du public (ERP), y compris les écoles. Pour rappel, le renouvellement de l'air intérieur comprend à la fois l’aération (ouverture des portes ou fenêtres) ainsi que la ventilation (système de ventilation mécanique contrôlée).

Ce plan d’action vise les établissements suivants :

Établissement d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants)

Les accueils de loisirs extrascolaires ou périscolaires

Les établissements d’enseignements ou de formation professionnelle du premier et second degré (écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées)

Avec ce plan national d’actions pour la qualité de l’air intérieur, la réglementation française vise plus précisément les pièces de type :

Salles de classe (maternelle au lycée)

Salles de sport/gymnases

Salles de restauration

Salle d’activités ou de vie (Salles de jeux, salles de garderie…)

Les dortoirs des établissements

Il est également important de mentionner que la réglementation française met l'accent sur la surveillance régulière de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Les établissements sont tenus d'effectuer des mesures périodiques pour évaluer la qualité de l'air et prendre les mesures correctives nécessaires si des problèmes de ventilation sont identifiés.

Rappelons également que d'après le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), une concentration en Co₂ plus élevé que 800 ppm dans une pièce doit induire une action en termes d’aération/renouvellement d’air ou à une de réduction du nombre de personnes admises dans cette pièce.

Fonctionnement d'une VMC double flux décentralisée

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux décentralisée est un système de ventilation efficace qui permet de renouveler l'air d'une salle de classe, d’un bureau ou d’autres locaux publics ou commerciaux à une seule pièce tout en récupérant la chaleur de l'air extrait. Une VMC double flux décentralisée ne nécessite pas d’avoir de réseau de gaines permettant donc une installation simplifiée lors d’une rénovation.

Le système de ventilation double flux décentralisé a pour fonction principale le renouvellement d’air dans la salle de classe en filtrant l’air insufflé et l’air extrait grâce à un ensemble de filtres. Le fonctionnement d'une VMC double flux décentralisée repose sur un échangeur thermique contre-flux en aluminium qui permet de récupérer la chaleur de l'air extrait pour la transférer à l'air neuf entrant.

L'air neuf est préchauffé grâce à un échange de calories entre l’air vicié et l’air neuf avant d'être diffusé dans la pièce, tandis que l'air vicié est évacué à l'extérieur du bâtiment. Il est possible d’intégrer en option une batterie de post-chauffage afin de chauffer l’air soufflé dans la pièce.

Les unités de ventilation décentralisées disposent d’un bypass permettant de rafraîchir naturellement la pièce en été lorsque que l’air est plus frais dehors que dedans (la nuit par exemple).