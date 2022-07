Ramery Enveloppe Tourcoing : fraîcheur et lumière naturelle

En 2021, les équipes Ramery Enveloppe ont rénové leurs bureaux situés à Tourcoing. Les agences en ont profité pour démontrer à leurs visiteurs, entre autres, l’utilité des lanterneaux de ventilation, pour une bonne aération quotidienne des locaux de travail.

Associés aux fenêtres latérales, les appareils de toiture permettent aussi d’apporter une substantielle lumière naturelle, pour le plus grand confort du personnel, et les économies d’énergies. L’action tend à le démontrer. Aujourd’hui, salle de réunion et cuisine sont équipés de :

5 lanterneaux Bluesteel RPT Air électrique (vérin course 300 mm 220 volts) avec PCA opalescent de 32 mm et Voile-Dôme longitudinal. Costière droite isolée épaisseur 30 mm hauteur 350 mm. Compris grille 1200 joules (2 unités dimensions 100/100 cm, 2 unités de 120/120 cm et 1 unité de 150/150 cm).

2 lanterneaux Bluesteel RPT Fix dito ci-dessus, dimensions 100/100 cm.

Afin de bénéficier d’un maximum de confort et d’économies d’énergies, les lanterneaux sont équipés de brise-soleils longitudinaux. L’orientation du Voile est conditionnée par la taille de l’appareil et sa position sur le bâtiment. En effet et de façon simple, ils doivent être orientés Sud/Sud-Ouest de façon à protéger un maximum du soleil le plus chaud.

Rafraîchissement d'air par évaporation : une alternative à la climatisation

Un système de rafraîchissement d’Air par Evaporation (R.A.E. ou rafraîchissement adiabatique) a également trouvé sa place dans ce showroom idéal. Il s’agit d’un package Adiabox WFP 16 000 D avec soufflage vers le bas. Il regroupe l’unité Adiabox avec son ventilateur, une sonde de température et d’hygrométrie ambiante, une sonde de température extérieure et un afficheur distant centralisé.

Le caisson est installé en toiture. Il est relié à un système intérieur avec ventilateur, et doit être habillé.

Rappelons quelques points essentiels d’une installation adiabatique. Comparée une climatisation traditionnelle, la solution adiabatique permet d’optimiser les économies d’énergie. Son coût d’utilisation est divisé par 6, voire plus. Son entretien est simple et peu coûteux. Cette solution engendre un air sain et confortable, une empreinte écologique limitée, et aucun risque de légionellose (sans rejet de microgouttelettes).

Ramery Enveloppe : une salle de réception opérationnelle

Les travaux sont aujourd’hui finalisés et permettent aux équipes Ramery Enveloppe de mettre en avant leur savoir-faire associé à des produits et prestations de qualité.

Pour en savoir plus exit_to_app