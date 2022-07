Placo® poursuit ses engagements RSE à horizon 2030 : installation d'une station et d'une cuve de bio-carburant OLEO 100 sur le site de Vaujours (93) Communiqué | 11.07.22

Partager sur :

En 2015, Placo® était l’un des dix premiers industriels à signer la charte Fret21, et à collaborer ainsi uniquement avec des transporteurs labellisés "Objectifs CO2". Dans la continuité de ses engagements pour le développement durable et afin d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 et de particules fines à horizon 2030*, Placo® vient d’inaugurer une station et une cuve de bio-carburant OLEO 100 sur son site industriel de Vaujours. Cette installation alimentera les quatre tracteurs de cours de son partenaire transporteur LMIF, sans modifications techniques nécessaires. Circulant uniquement à l’intérieur du site, ces véhicules sont utilisés pour approcher les remorques des quais de chargement.