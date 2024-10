Un kit pour sensibiliser les usagers à l’allumage inversé Il n’empêche que, d’après une étude du fabricant de poêle à bois Hase, les Français ne sauraient pas toujours bien se chauffer au bois. Marie-Anne Bastide acquiesce : « On n'allume pas un feu aujourd'hui dans un appareil comme on l’allumait il y a 15 ans », c’est-à-dire avec des bûches encore recouvertes de leur écorce, couplées à du carton un peu humide et le journal de la veille. D’autant que le chauffage bois concentre des « appareils de plus en plus performants et qui nécessitent une utilisation un peu différente. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'allumage inversé : on met les grosses bûches en bas, les bûchettes au milieu, nos allumes feu sur le dessus, puis on allume. Cela permet une montée en température du corps de chauffe, du conduit d'évacuation, donc un bois qui brûle et des fumées qui s'évacuent mieux », explique la directrice Marketing et Communication de Seguin. D’où le lancement dès cet automne, du kit « Ma Première Flambée ». Livré avec chaque appareil bois, il comprend notamment du bois sec, une notice sur la technique d’allumage inversé. Sans compter des conseils sur comment bien choisir et stocker son combustible, mais également entretenir son appareil. Notice incluse dans le kit « Ma Première Flambée », de Seguin - Crédit photo : V.K