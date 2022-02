En septembre 2018, Beissier, le leader européen des enduits de peintre inaugurait sa chaine Youtube avec le déploiement de 8 tutos à destination des professionnels du bâtiment et des bricoleurs. Gages de compétitivité et d’efficacité, ces vidéos donnent toutes les clés de chantiers réussis, qu’il s’agisse d’enduits d’intérieur ou d’extérieur, d’application manuelle ou mécanique, de projection Airless. Beissier distille son expertise avec les bons conseils et bons gestes pour résoudre les problématiques les plus courantes rencontrées sur chantier.