DokaXlight, LE coffrage dont vous ne pourrez plus vous passer !

Alexander Knop à sa propre entreprise de BTP spécialisée dans le bétonnage. Il est donc particulièrement ravi que son travail soit devenu à la fois plus facile et rapide grâce à DokaXlight et garde toujours le coffrage-cadre à portée de main. Nous sommes partis à sa rencontre.

Avec un élément principal de 22,6 kg, le système DokaXlight est un vrai poids plume et peut facilement être transporté par une seule personne. Il représente pour l’entrepreneur le parfait outil universel.

Un véritable coup de foudre

Depuis que Doka a lancé son outil de coffrage ultra- léger l’an dernier, beaucoup l’ont utilisé pour bâtir leur propre bâtiment, une piscine ou encore un garage. C’est également le cas d’Alexander Knop, un entrepreneur expérimenté de la région du Bergisches Land, en Allemagne. Lorsque son frère, qui travaille également dans le secteur du bâtiment, lui a montré un flyer présentant le système DokaXlight, il a tout de suite été séduit. Il a immédiatement commandé le kit de démarrage comprenant 100 m2 de coffrages de voiles avec accessoires inclus. Cela signifie qu’avec des cycles de coffrage bien définis, il peut maintenant finaliser le bétonnage d’un garage double en un seul passage. Que ce soit pour des bords de dalles, des fondations ou des bâtiments entiers, Alexander Knop apprécie la flexibilité conférée par les éléments en aluminium. En cette période où le secteur du bâtiment souffre d’une raréfaction des matières premières et d’une augmentation du prix du bois qui contraignent à réfléchir à très long terme, l’entrepreneur n’est plus pris au dépourvu lorsque des clients modifient soudainement leurs demandes. Les matériaux sont en stock et, grâce à des éléments de dimensions maximales de 0,75 x 3,00 m chacun, il peut rapidement livrer le coffrage complet sur le chantier avec sa camionnette, en particulier depuis qu’il est passé au niveau supérieur en approchant la barre des 200 m2.

L’avantage DokaXlight

Selon Alexander Knop, il devait auparavant improviser avec toutes sortes de bois équarris, de panneaux et de lattes jusqu’à la fin du chantier. À présent, il lui suffit d’installer le système DokaXlight, de monter les tendeurs, et c’est prêt ! Le chef d’entreprise estime qu’il gagne jusqu’à 30 % de temps en comparaison avec des travaux antérieurement réalisés sur des sections de bétonnage équivalentes, sans parler du bois nécessaire et de tous les efforts supplémentaires qu’il devait fournir. « Et en ce qui concerne les travaux sur des bâtiments existants où il faut réaliser un coffrage unilatéral, je peux également combiner le DokaXlight avec la ferme d’appui. »

Opérations de coffrage ultraléger de murs s’étendant du sol au plafond, réalisées à la main avec le système DokaXlight avec des éléments de 1,50 m et de 3,00 m.

Nettoyage et remplacement faciles

Si un panneau est usé, l’entrepreneur peut réaliser une « rénovation » initiale lui-même en un rien de temps : il lui suffit d’extraire les rivets, de retourner le panneau, puis de le fixer à nouveau. Ce processus fait penser à la version décontractée d’un arrêt au stand en Formule 1. En outre, il n’a plus besoin d’extraire de clous des planches, de les nettoyer ou même de les trier. Lorsque les éléments de son système DokaXlight ont besoin d’un brin de nettoyage, il lui suffit de les passer au nettoyeur haute pression.



Voilà certaines des caractéristiques qui ont fait d’Alexander Knop un fervent supporter du système DokaXlight, au point de s’exclamer : « Nous “vivons” littéralement Doka ! ». Il est donc tout à fait possible que sa collection de matériel continue de s’étendre. Quelques coins de renforcement ou tendeurs externes sont à portée de main, et même des connecteurs d’éléments intégrés sont maintenant disponibles pour rendre son travail encore plus rapide.

Dans une situation nécessitant une installation unilatérale, la ferme d’appui est parfaite pour compléter le DokaXlight.

DISPONIBLE en en option à la vente : Avec le connecteur I, gagnez en productivité, en connectant rapidement et facilement des éléments les uns sur les autres. Mais aussi gagnez en bien être, en réduisant les TMS et les bruits en rendant superflue l’utilisation du marteau.

Photo à la une : « DokaXlight est un investissement pour l'avenir », déclare avec enthousiasme le chef d'entreprise Alexander Knop à propos de ce nouveau système de coffrage.

