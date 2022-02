L’isolation en fibre de bois avec le Flex 55 d’Isonat

Vous souhaitez privilégier une isolation biosourcée ? Découvrez le produit Flex 55, des panneaux flexibles de fibres de bois, qui offre la meilleure conductivité thermique certifiée du marché (0,036 W/(m.k)).

Qu’est-ce que le Flex 55 ?

Le Flex 55 est un panneau flexible composé de fibres de bois de pin Douglas local certifié PEFC*. Cette matière première est prélevée au cœur des forêts locales et fournie par les scieries voisines (co-produit), dans un rayon d’environ 50 kilomètres autour du site de production de Mably.



Le Flex 55 est sous Avis Technique pour les murs et combles (perdus et aménagés) : testée et approuvée par les experts, sa mise en œuvre est désormais validée. Des systèmes en contre-cloisons notamment bénéficient d’extensions feu validant une mise en œuvre pour des logements collectifs et des Etablissements Recevant du Public.

Pour quel type de travaux utiliser le Flex 55 ?

Le Flex 55 est destiné aux travaux d'isolation intérieure, en neuf et en rénovation : combles perdus et aménagés, murs sous ossature métallique et ossature bois, cloisons, plafonds et planchers. Le panneau Flex 55 est préconisé pour améliorer significativement le confort d'été comme hiver !

Le Flex 55 offre un réel confort de pose puisqu’il est le seul isolant biosourcé à disposer d’un voile de confort sur une face, permettant ainsi une mise en œuvre facilitée, notamment en combles aménagés, en plafond.

Il est conseillé de le manipuler exclusivement avec les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et dans le respect du DTU.

Qu’est-ce que l’isolation biosourcée ?

On parle d’isolation biosourcée lorsque l’isolant est fabriqué à base de matières premières naturelles. Les panneaux d’isolation à base de fibres de bois Isonat sont obtenus à partir d’un défibrage des chutes de bois (généralement des résineux). Les fibres de bois obtenues sont ensuite mélangées et liées pour obtenir des panneaux rigides ou flexibles.



Pour en savoir plus sur le Flex 55, découvrez notre page dédiée avec les documents associés au produit.

*PEFC 10-31-2566 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Pour en savoir plus exit_to_app